Unutkanlıktan korunmak için uzmanlardan tavsiyeler

Bilim insanlarına göre unutkanlık, bunamaya dönüşebiliyor, bir süre sonra ise zihni boş bir levhaya çevirebiliyor.

Çengel bulmaca çözmek zorunda değilsiniz, kelime avı bile oynasanız nöral ağlarınız güçlenecektir.

Unutmamak için, zihninizin esnek kalmasına fırsat vermelisiniz. Bu, hiç şüphesiz yeni bilgiler ve yeni hobiler edinerek sağlanmaktadır.

Eğer çok monoton bir hayatınız varsa, bu durum sizde depresyona neden olabilir. Bu bağlamda, yenilik en güzel tedavi yöntemidir.

Bakış açılarınızın genişlemesini sağlayan, size tebessümüyle enerji veren arkadaşlarınıza sarılın ve hayatı yaşanabilir hale getirin. Bu durum, sosyal ihtiyacınızın doyuma ulaşmasını sağlayacak ve diğer işlerinizde de motivasyonunuzun daim olmasını destekleyecektir.

Sudoku öğrenin, 1000’lik yapboz yapın: Dikkat gelişiminde bu tür aktiviteler çok fayda görülmektedir. Odaklanma gücünü arttırmaktadır. Mental iz sürmeyi geliştirmektedir.

Yeni yollar keşfedin: Harita bilginiz ne kadar gelişirse, o kadar bellek bozukluklarını engelleyebilirsiniz.