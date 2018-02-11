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Unutkanlıktan korunmak için uzmanlardan tavsiyeler

Her yaşta görülebilen unutkanlık çok küçük bulgularla kendini hissettiriyor ve erkenden fark edilip tedavi edilmezse hayatı zorlaştıra biliyor.

11 Şubat 2018 Pazar 15:20
Unutkanlıktan korunmak için uzmanlardan tavsiyeler

Bilim insanlarına göre unutkanlık, bunamaya dönüşebiliyor, bir süre sonra ise zihni boş bir levhaya çevirebiliyor.

Çengel bulmaca çözmek zorunda değilsiniz, kelime avı bile oynasanız nöral ağlarınız güçlenecektir.

Unutmamak için, zihninizin esnek kalmasına fırsat vermelisiniz. Bu, hiç şüphesiz yeni bilgiler ve yeni hobiler edinerek sağlanmaktadır.

Eğer çok monoton bir hayatınız varsa, bu durum sizde depresyona neden olabilir. Bu bağlamda, yenilik en güzel tedavi yöntemidir.

Bakış açılarınızın genişlemesini sağlayan, size tebessümüyle enerji veren arkadaşlarınıza sarılın ve hayatı yaşanabilir hale getirin. Bu durum, sosyal ihtiyacınızın doyuma ulaşmasını sağlayacak ve diğer işlerinizde de motivasyonunuzun daim olmasını destekleyecektir.

Sudoku öğrenin, 1000’lik yapboz yapın: Dikkat gelişiminde bu tür aktiviteler çok fayda görülmektedir. Odaklanma gücünü arttırmaktadır. Mental iz sürmeyi geliştirmektedir.

Yeni yollar keşfedinHarita bilginiz ne kadar gelişirse, o kadar bellek bozukluklarını engelleyebilirsiniz.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 15:20
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