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Ünlülerin torbacısı suç üstü yakalandı

Sosyeteye uyuşturucu hap temin eden 6 kişilk çete polisin takibi ile çökertildi. Çetenin ünlü dizi oyuncusu ve sosyetenin önde gelen isimlerine uyuşturucu tamin ettiği belirlendi. Ünlü dizi oyuncusu Erman B. de polise ifade verdi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 10:58
Ünlülerin torbacısı suç üstü yakalandı

İstanbul’da Beşiktaş, Şişli, Cihangir, Nişantaşı ve Beyoğlu’ndaki sosyetik gece kulüplerine uyuşturucu satan liderliğini Azeri uyruklu Şeymur R.’nin yaptığı 7 kişilik çete çökertildi. Polis şebekenin ünlü müşterilerinin de ifadesini aldı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ünlü gece kulüplerine uyuşturucu temin eden çeteyi 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip altında tuttu. Şüphelilerin her adımını izleyen ekipler, 7 kişilik çetenin liderliğini Azeri uyruklu Şeymur R.’nin yaptığını belirledi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Narkotik Şube ekipleri önceki gece Beşiktaş, Şişli, Nişantaşı, Cihangir ve Beyoğlu’nda bulunan ünlü gece kulüplerine uyuşturucu temin eden çeteye yönelik şafak operasyonu düzenledi. Çete lideri Şeymur R.’nin de aralarında olduğu 7 torbacı gözaltına alındı. Torbacıların kaldığı ev ve işyerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda çok miktarda satışa hazır kokain ve Ecstasy hap ele geçirildi.

Ünlü dizi oyuncusu da ifade verdi

Sosyetik gece kulüplerinde uyuşturucu satışı yapan çetenin müşterilerinin de büyük bölümünün ünlü isimler olduğu tespit edildi. Çete üyelerinden uyuşturucu temin ettiği belirlenen birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Erman B., ile Nişantaşı’ndaki bir gece kulübünün işletmecisi Veysel A.’nın da aralarında olduğu 5 kişinin uyuşturucu kullanmak suçlamasıyla ifadeleri alındı.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 10:58
  1. Beşiktaş
  2. Şişli
  3. Cihangir
  4. Nişantaşı
  5. Beyoğlu
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