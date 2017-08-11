Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ünlülerin kemancısının şüpheli ölümü

Beyoğlu’nda bir dönem ünlülerin kemancılığını da yapan müzisyen Ahmet Çolakçalar evinde ölü bulundu. Çolakçalar’ın ölüm nedeni araştırılıyor.

11 Ağustos 2017 Cuma 09:49
Ünlülerin kemancısının şüpheli ölümü

Olay, Beyoğlu, Devşirmeler sokakta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Çolakçalar(53)çalıştığı müzikholden geç saatte evine geldi. Evinde bir süre dinlendikten sonra yere yığılarak bayıldı. Oğlu M.Çolakçalar babasının evine gelerek kapıyı defalarca çalmasına rağmen açan olmadı. Kapıyı kırarak içeriye giren M.Çolakçalar babasını yerde harekesiz halde görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri incelemeleri ardından Ahmet Çolakçaların hayatını kaybettiğini belirledi.

Ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaştı

Olay yeri inceleme ekiplerinde ev ve apartman çevresine güvenlik şeridi çekerek çalışmalarını sürdürdü. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Çolakçalar’ın cesedi Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ahmet Çolakçalar’ın bir dönem Hakan Taşıyan, Ferdi Tayfur başta olmak üzere birçok sanatçının kemancılığını yaptığı ve aynı sahneyi paylaştıkları öğrenildi. Çolakçalar’ın ölüm nedeni araştırılıyor.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 09:49
  1. Adli Tıp Kurumu
  2. Yenibosna
  3. Beyoğlu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın’da fırtınanın izleri henüz silinemedi
    1. Aydın’da fırtınanın izleri henüz..
    2. Ölümden döndü, başkalarının hayatı..
    3. Motosiklete çarpmamak için hayatından..
    4. Tarihî oda mezar talan edildi
    5. Kelime-i Tevhid söyleyen papağan..
    6. Arkadaş cinayeti yargı önünde
    7. Boğanın tekmelediği kadın başından..
    8. Muradiye’de terör operasyonu: 2..
    9. KAYSO üyelerine ar-ge ve tasarım..
    10. Arkadaş ısrarı, ölümden saniyelerle..
    11. FETÖ'nün suikast timi hakkında tuhaf..
    12. Ünlülerin kemancısının şüpheli ölümü
    13. Van’da ender görülen ‘Mekik Kelebeği’..
    14. İki tramvay arasında kalarak ölümden..
    15. KTO’nun meslek komitesi çalışmaları..
    16. Turistler Kapadokya’ya el ve ayak..
    17. Kaymakama suikast hazırlığındaki..
    18. Şimdi de Görmez'e iftiraya başladılar
    19. Artık her önüne gelen açamayacak!..
    20. Görmez'in aracı kendisine saldıranları..
    Bakan Albayrak, o bürokratları görevden aldı! 6 yıl sürer denen iş 6 ayda bitti
    Bakan Albayrak, o bürokratları görevden aldı! 6 yıl sürer denen iş 6 ayda bitti
    Çevik kuvvete flaş talimat! Hacı, abi, başkan, kral...
    Çevik kuvvete flaş talimat! Hacı, abi, başkan, kral...
    Kemalist yazar Almanya, Rusya ve Hollanda'yı savundu!
    Kemalist yazar Almanya, Rusya ve Hollanda'yı savundu!
    Öğretmen ve memurlara dini bayram ikramiyesi
    Öğretmen ve memurlara dini bayram ikramiyesi