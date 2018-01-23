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Ünlülerin diyetisyenine şok soruşturma!

Ünlü isimlere diyet programları uygulayan Şeyda Coşkun hakkında, "Sağlık Hizmetleri Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

23 Ocak 2018 Salı 08:46
Ünlülerin diyetisyenine şok soruşturma!

Ünlü isimlere diyet programları uygulayan ancak Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere uygun diploması olmadığı için diyetisyenler tarafından sıklıkla eleştirilen Şeyda Coşkun hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Sabah gazetesinin haberine göre: Soruşturma kapsamında Coşkun'un, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne şikâyet edildiği, yapılan araştırma sonucunda izinsiz ve yetkisiz sağlık hizmeti verdiği ileri sürüldü.

Coşkun, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü diplomasından başka sağlık hizmeti vermeye yönelik bir yetki belgesi ortaya koyamadı. Kendisini yaşam koçu olarak tanıtan Şeyda Coşkun, Gülben Ergen, Hacı Sabancı, Derya Baykal, Gülşen, Derya Şensoy, Hadise, Büşra Pekin gibi isimlerle çalıştı. Kişi başı 3 bin dolar ücret talep eden Coşkun'un aylık kazancının 200 bin lirayı bulduğu ileri sürülüyor.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 08:46
  1. diyet
  2. Sağlık Bakanlığı
  3. Şeyda Coşkun
  4. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü
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