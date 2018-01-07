Ünlü teknik direktör Erdoğan'a hayran kaldı

Kayserispor ile ligin ilk yarısında topladığı 30 puanla mütevazı yıllık kazancına göre büyüklerle yarışa giren Marius Sumudica ile Antalya kampında önemli açıklamalar yaptı.

İşte Marius Sumudica'nın röportajının tamamı;

Kayserispor'da göreve başladığınızda hedefleriniz nelerdi?

Önce tribüne seyirci çekmeliydik, boş tribünlerle futbol oynanmaz! Bunu başardık her maçımıza 20-25 bin kişi geliyor. Seyirciyi lafla tribüne çağıramazdık, iyi futbol oynamalıydık ve bunu da başardık, bunu ben söylemiyorum, otoriteler söylüyor.

Oynayan futbolcuları motive etmek için konuşuyorsunuz peki ya yedek kalanlar, onlarla problem yaşıyor musunuz?

Gidin sorun; yedekler de beni oynayan oyuncular kadar seviyordur. Ben fazla kadro değiştirmem, iskelete sadık kalırım. Buna rağmen yedek kalan oyuncularım küsmez. Çünkü onlarla, oynayan oyuncularımdan çok daha fazla konuşurum. Birlikte güçlü olduğumuzu anlatırım.

Yıldız futbolcuları seviyorsunuz. Şu an Fenerbahçe Robin van Persie'den kurtulduğuna seviniyor. Siz onu oynatabilir misiniz?

Van Persie ya da bir başkası fark etmez. Ben yıldız futbolculara nasıl davranacağımı iyi bilirim, onların dilinden anlarım. Ben bir liderim. Lider doğmuşum. İnsanlar lider olmaz, öyle doğarlar. O yüzden takımlarıma, oyuncularıma liderlik yaparım. İsimler üzerinden gidersek polemik olur ama şunu söyleyebilirim, yıldızlarla çok iyi anlaşırım.

AYKUT KOCAMAN'I YOLLAMAK HATA OLURDU

Süper Lig'de beğendiğiniz teknik adamlar kim?

İki yabancı var biri ben diğeri Le Guen... Diğerleri yerli ve aralarında çok büyük tecrübeler var; Şenol Güneş, Fatih Terim gibi... Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, Kemal Özdeş, Tamer Tuna.. Ve Rıza Çalımbay'ı asla unutmayalım, Trabzonspor'u nereden, nereye getirdi, çok önemli işler başarıyor.

Hepsini saydınız zaten ama yine de en çok teknik direktör değişikliği futbolumuzda oluyor...

Türkiye'deki en önemli sorun bu bence. İlk fırsatta hocayı değiştirmek. Oysa başarı üç ayaklıdır, bir tarafta hoca, bir tarafta takım, bir tarafta başkan ve yönetim vardır ama hep hocalar gider. Benim mesela bavulum her zaman hazırdır. Çarpıcı bir örnek vereyim; Aykut Kocaman istifa aşamasına geldi, eğer gitseydi Fenerbahçe asla başarılı olamazdı ama sonra toparladı ve şimdi yarışa ortak durumdalar. Bu bile çok şey anlatan bir örnek.

Umut Bulut, geldiğinizde sönmeye başlayan bir yıldızdı. Onu nasıl eski günlerine döndürdünüz?

Katılmıyorum, yıldız hep yıldızdır. Sadece parıldamak için uygun ortamı oluşturmalısınız. Geldiğimde Umut'la konuştum, 'Geçen sene kaç gol atmıştı?' diye sordum; 4 cevabını verince 'Bu sene 8 atacaksın' dedim, 9 attı! Sizce neden? Biz bir aileyiz, kenetleniyoruz, zincirin halkalarını güçlendirmek için çaba harcıyoruz.

TÜRK HAKEMLERİ ÇOK İYİLER

"Çok açık söylüyorum Türk hakemleri, Romanya'daki hakemlerden çok daha iyiler. Hatalar çok tartışılıyor ama önemli olan art niyet olup olmaması. Bir maçta iki puan kaybettik ve hakem hatalı kararlar vermişti, dönüşte havalanında karşılaştık. Hatalı karar verdiğini maçtan sonra görüntüleri izleyince anlamış, özür diledi. Hoşuma gitti. Niyet iyi olmalı ve önemli olan bu. Yoksa futbolda hata olmaması mümkün değil. Hakemlerden memnunum." Sumudica'lı Kayserispor evindeki 9 maçta sadece Yeni Malatyaspor'a mağlup oldu.

LUCESCU'NUN ASIL UZMANLIĞI KULÜPLERDİR

"Lucescu çok iyi bir teknik adam, eğer süre tanınırsa Türkiye'yi şampiyonaya kesinlikle götürecektir. Bunu vatandaşım olduğu için söylemiyorum. Biliyorum ki bazı kişiler böyle düşünecektir ama ben o noktadan hareketle söylemiyorum. Lucescu'nun başarıları ortada. Asıl uzmanlığı kulüplerdir ve onun felsefesini tüm oyunculara benimsetmesi için daha sık birlikte olması gerekir. Milli Takım'da böyle bir dezavantaj var ama yine de Lucescu, Türk Milli Takımı'nı şampiyonaya götürecektir."

CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN OLSA ROMANYA DÜNYA ŞAMPİYONUYDU

"Ben Türkiye dışında, devletin kulüplere böyle muhteşem statlar yaptığını hiçbir yerde görmedim. Bu muhteşem bir şey... Sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbol oynamış olmasının ve futbolu çok sevmesinin bunda payı büyük. Türk kulüpleri ve futbolseverler bu açıdan çok şanslı. Bir futbol adamı olarak, bir gün Erdoğan'la tanışma fırsatım olursa elini sıkarak ona bütün kalbimle teşekkür edeceğim; bu muhteşem statlar ve futbola verdiği destek için. Bu o kadar önemli ki; size anlatamam. Bakın şöyle söyleyeyim, kendi ülkemden örnek verecek olursam, eğer Hagi gibi yıldızlar yetiştirdiğimiz dönemlerde Romanya'nın başında Erdoğan gibi futbolu seven bir Cumhurbaşkanı olsaydı inanın bana Romanya kesinlikle Dünya Kupası'nda final oynar, belki de dünya şampiyonu olurdu. Siz de buna inanın, iyi bir jenerasyon yakaladığınız anda dünya çapında bir şampiyonluk mutlaka yaşayacaksınız."

Sabah