Ünlü tatil merkezinde konteyner gerginliği bitmiyor

Gücücek Koyu yakınlarında bulunan Yuvamkent Sitesine giden jandarma ekipleri, site başkanı Musa Kazım Tuzcu’yu evinde kahvaltı ederken alarak, ifadesine başvurulmak üzere Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığına götürdüler. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Site Başkanı Tuzcu’nun, önceki gün çıkan arbede sırasında işletme çalışanlarının kafasına taşla vurduğu iddiasıyla ifadesine başvuruldu. Tuzcu, ifadesinin ardından İlçeJandarma Komutanlığı’ndan ayrıldı.

İfadesinin ardından bir açıklama yapan Yuvamkent Sitesi Başkanı Musa Kazım Tuzcu, plaja Beach Club çalışanların yatakhane olarak kullandıkları konteynerlerin konulmak istenmesiyle başlayan olaylar ve kendisine yönelik iddialarla ilgili ifade verdiğini anlattı. Yatakhane olarak kullanılan konteynerlerin başkasına ait bir özel arazinin üzerinde bulunduğunu, mal sahibinin itirazı üzerine kaldırılarak plaja konmak istendiğini söyleyerek, "Şartnamede halk plajı olarak geçen plaja indirmeye kalktılar. Arkadaşlarımız bana telefonla haber verdiler. İnsanların denize girdiği, güneşlendiği plaja yatakhane konteyneri konulur mu? Bu plaja bizim çoluk çocuğumuz, eşimiz, kızımız da giriyor. Bu nasıl anlayış? Bizim tepkimiz bunaydı. Konteynerleri gün ışığında kaldırmadılar, akşamı beklediler. Bizim bir arkadaşımız konteynerin üzerine çıkarak vincin kancasını taktı. Hatta jandarma komutanı bana da kancayı takmamı söyledi. Arkadaşımız kancaları takarken taş atışı başladı. Arkadaşımız jandarmadan yardım isteyince, jandarma havaya ateş etmeye başladı. Arkasından ortalık karıştı. Olay bu. Benim taşla bir çalışanın kafasını vurduğumu iddia ediyorlar. Nasıl vururum? Orada jandarma da var. Havaya ateş açılmış, herkes telaşta. Ben niye taşla vuracağım? Orada çalışan çocuğun kafasına taşla niye vurayım ki? O çocuk bana ne yaptı ki? O çocuğun ne günahı var? Biz konteynerin plajdan kalkmasını istedik. Durup dururken niye taş atayım? Yazık, günah. Ben bu iftiraları anlayamıyorum. Beni hedef seçmelerinin nedeni, haksızlıklara tahammül edememem. Jandarma bir tek beni alıyor. Neden diğer site başkanları alınmıyor da ben alınıyorum? Çünkü her şeye ben koşuyorum. Alsınlar, ne yapalım. Hırsızlık etmedim, namussuzluk etmedim" diye konuştu.

Olaylar çıkmış jandarma havaya ateş açmıştı

Çatalazmak mevkiinde bulunan Gücücek Koyundaki 1975 metrelik alan, bir şirkete kiralanmıştı. Şirketin kiraladığı yere duvar örmesi ve üzerine hasır paravan döşeyerek kapatması, çevrede bulunan 8 sitenin sakinlerince tepkiyle karşılanmıştı. Site sakinleri, yaz başından bu yana tepkilerini ilgili makamlara şikayet dilekçeleri ile duyurmaya çalışmışlardı. Çeşme Belediyesi de sözleşmeye aykırı yapılaşma olduğu gerekçesiyle işletmeyi 2 kez mühürlemiş; ancak işletme, mühür fekkinde bulunarak, Beach Club’ı işletmeye devam etmişti. Son olarak işletmecinin plaja konteyner koymak istemesi üzerine site sakinleri ile işletme çalışanları arasında arbede çıkmış, jandarmanın havaya ateş açması üzerine arbede engellenmişti.