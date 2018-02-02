Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ünlü sunucuya domuz gribi teşhisi konuldu

Ünlü sunucu Hande Fırat'ın yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve yapılan tetkikler sonrası domuz gribi teşhisi konduğu iddia edildi.

02 Şubat 2018 Cuma 10:42
Ünlü sunucuya domuz gribi teşhisi konuldu

Gazeteci Nevzat Çiçek de Fırat'ın ağır bir gribal enfeksiyon geçirdiğini anlatarak, "Programın bu hafta moderatörlüğünü Abdulkadir Selvi yapıyor. Hande Fırat’a geçmiş olsun diyoruz" dedi.

Twitter'da "Medyanın Elli Tonu" isimli hesaptan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk yorumcusu Hande Fırat yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı! Fırat'a domuz gribi teşhisi kondu."

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 10:42
  1. Hande Fırat
  2. domuz gribi teşhisi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O ilde şok görüntü! Böyle çıkardılar...
    1. O ilde şok görüntü! Böyle çıkardılar...
    2. Münbiç'teki teröristler bakın kime..
    3. Ünlü sunucuya domuz gribi teşhisi..
    4. Hürriyet kendi kendini yalanladı
    5. Vodafone kesintisiz büyüyor
    6. Heniyye, ABD'ye karşı direniyor!
    7. Erdoğan o teklifi geri çevirdi: Olur..
    8. TSK öldürülen terörist sayısını..
    9. Şirket kurma işlemleri 7 adımdan teke..
    10. Evgör Mobilya bayilikler verecek
    11. BiP ile para gönderme devri başladı
    12. Şimşek açıkladı: Panda bond`lar geliyor
    13. İşte en düşük işsizlik maaşı
    14. İhracatta dijital devrim
    15. O ülkede 'Dünya Başörtülüler Günü'..
    16. Reuters haber ajansı son dakika..
    17. Üniversiteden Ar-Ge projesi
    18. Köşeye sıkışan PKK 900 çocuğu kaçırdı!
    19. Sağlık çalışanına 5 müjde
    20. Fidel Castro'nun oğlu intihar etti
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.02.2018
    ABD'den kriz çıkaracak yeni PYD açıklaması!
    ABD'den kriz çıkaracak yeni PYD açıklaması!
    Esed rejiminden skandal açıklama!
    Esed rejiminden skandal açıklama!