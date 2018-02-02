Ünlü sunucuya domuz gribi teşhisi kondu

Gazeteci Nevzat Çiçek de Fırat'ın ağır bir gribal enfeksiyon geçirdiğini anlatarak, "Programın bu hafta moderatörlüğünü Abdulkadir Selvi yapıyor. Hande Fırat’a geçmiş olsun diyoruz" dedi.

Twitter'da "Medyanın Elli Tonu" isimli hesaptan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk yorumcusu Hande Fırat yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı! Fırat'a domuz gribi teşhisi kondu."