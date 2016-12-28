Ünlü sunucu canlı yayında öldü!

Azrail herhalde Kerbela adini istismardan (kullanilmasindan) rahatsiz olmuski Emir alir Almaz halletmis.Cevapla
Eklenme: 28 Aralık 2016, 21:28
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