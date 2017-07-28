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Ünlü spiker içki içerken yakalandı, ülke karıştı!

İran devlet televizyonunda sunuculuk yapan Azadeh Namdari'nin İsviçre tatilindeki görüntüleri İran'da tartışmaya neden oldu.

28 Temmuz 2017 Cuma 21:32
Ünlü spiker içki içerken yakalandı, ülke karıştı!

İran'da devlet televizyonunun ünlü spikerlerinden Azadeh Namdari, İsviçre'de tatildeyken içki içerken görüntülendi. İran medyasında yayılan görüntüler ülkede tepki çekti. Saçları açık bir şekilde alkollü içki tüketen Namdari, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Yerel medya Namdari'yi ikiyüzlülükle suçlarken spikerden eleştirilere yanıt geldi.

Görüntülerde ailesi ile birlikte oturduğunu ve kadın akrabaları ile birlikte olduğu için saçlarını açtığını ifade eden Namdari, rahat davranmasının anlaşılabilir olduğunu söyledi.

Daha önceleri muhafazakar gazetelere röportajlar veren Namdari, "Allaha şükür tesettürlüyüm" gibi açıklamalarda bulunmuştu.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 21:32
  1. Azadeh Namdari
  2. İran
  3. İran medyası
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