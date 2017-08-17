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Ünlü sinema yapımcısı İnanoğlu’ndan Rektör Polat’a ziyaret

Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu kendi adının verildiği iletişim fakültesi binasının yapımını görüşmek üzere Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ı ziyaret etti.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:33
Ünlü sinema yapımcısı İnanoğlu’ndan Rektör Polat’a ziyaret

Rektörlük makamında gerçekleştirilen görüşmeye Türker İnanoğlu ve Prof. Dr. Refik Polat’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hasan Gökkaya, Program Yapımcısı Serpil Akıllıoğlu ve İş adamı Şefik Dizdar da katıldı.

Görüşme sırasında Türker İnanoğlu, yapılacak fakülte binasının proje ve planları ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. İletişim Fakültesi binasının Safranbolu’nun tarihi dokusuna uygun olacağını belirten Ünlü Yapımcı, projeye bir an önce başlamak istediklerini belirtti. Rektör Prof. Dr. Refik Polat ise, sunulan projenin mimari olarak uygun olduğunu ve önümüzdeki haftalarda imzalanacak protokolden sonra sürecin hızlı bir şekilde ilerleyeceğini belirtti.

Yapılan görüşmelerin ardından Karabük Valisi Kemal Çeber ve Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer’in de katılımıyla öğle yemeği yiyen İnanoğlu, misafirperverliklerinden dolayı Polat’a teşekkür etti.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:33
  1. Fatih
  2. Karabük
  3. Safranbolu
  4. Gökkaya
  5. Türker İnanoğlu
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