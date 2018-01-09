Ünlü şarkıcının Erdoğan sevgisi: Allah'ına kurban!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile İstanbul'u arabayla gezintiye çıktı. Akalın, bir ara Balat'taki Demir Kilise'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu konvoyla karşılaştı.

"YÜRÜ REİS!"

Ünlü şarkıcı, Etiler'den aracıyla geçtiğini gördüğü Cumhurbaşkanı'na olan sevgisini Instagram'da paylaştığı fotoğrafın üstüne yazdığı şu cümleyle dile getirdi: "Allah'ına kurban Cumhurbaşkanım." O sırada yanında bulunan eşi de "Yürü Reis!" diyerek Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini belirtti.