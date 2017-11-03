Ünlü şarkıcının acılı gününde büyük ayıp

Cenazede taziyeleri kabul eden sanatçı Hakan Altun, zaman zaman ayakta durmakta zorlandı. Hakan Altun’u sanatçı dostları ve cenazeye katılan vatandaşlar teselli etti. Taziyenin ardından öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Hakan Altun gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazenin taşınması sırasında ayakta durmakta zorlanan Hakan Altun’a eski Milli futbolcu Tuncay Şanlı ve sanatçı Ercan Saatçi koluna girerek destek verdi.

Vefat eden Hasan Altun’un naaşı kılınan cenaze namazının ardından Kozlu mezarlığında toprağa verildi.

ACILI GÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRME YARIŞI

Cenaze töreninde ünlü şarkıcıyla fotoğraf çektirmek isteyenlere şarkıcının yakınları ve bazı ünlü isimler müdahale etti. Bu duruma kızan ünlü isimler bunun tamamen büyük bir ayıp olduğunu dile getirdi.