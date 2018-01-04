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Ünlü şarkıcıdan kahraman şoföre jest

Şarkıcı Demet Akalın, otobüste nefessiz kalan çocuğu kurtaran kahraman şoföre altın sözü verdi.

04 Ocak 2018 Perşembe 12:45
Ünlü şarkıcıdan kahraman şoföre jest

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi sefer yapan bir otobüste yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Otobüs şoförü nefesiz kalan bir çocuğun hayatını kurtarırken, günün kahramanı ilan edilmişti.

Şoför çığlıklara koştu, otobüste yürekler ağza geldi

BÜYÜK ALTIN

Olayın yayılmasının ardından kahraman şoför büyük takdir toplarken, ünlü isimler de sessiz kalmadı. Son olarak Twitter adresinden bir açıklama yapan şarkıcı Demet Akalın, şoförden "Bir de böyle aslanlar var" diye bahsederken, ona büyük altın hediye edeceğini söyledi.

İşte o paylaşım:

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 12:45
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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