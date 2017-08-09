Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık! Sokak ortasına...
ATM'den para çektikten sonra etrafına bakan şarkıcı İlhan Şeşen, tuvalet ihtiyacını sokakta giderirken objektiflere yakalandı. Bu görüntülerin ardından kamuoyundan çok ciddi tepkiler gelmeye başladı.09 Ağustos 2017 Çarşamba 15:24
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan İlhan Şeşen, banka ATM'sinden para çekti. Parasını cebine koyduktan sonra etrafına bakan Şeşen, tuvaletini sokağın ortasına yaptı.
İnsanların şaşkın bakışlarına aldırmayan İlhan Şeşen, tuvaletini yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.
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İsa8 dk önce Sözde çevre için ortalığı yakıp yıktılar gezide bunların amacı ülkeye zarar vermek İsa8 dk önce Sözde çevre için ortalığı yakıp yıktılar gezide bunların amacı ülkeye zarar vermek Alparslan Yavuz 19 dk önce Ayilik , cocuklar dahiyapmaz. Islami bilenler ve Turk orf , adet lerin deinanclarin da, comelerrek, sol dizyere dayanarak ,uygun yerde suyla taheret olmak , yoksa toprakla taharet olunur. Boyle ayilik yapilmaz. Bir de taninan kisi yazik ,cok yazik,utanmazlik. abdo21 dk önce nede olsa mesleği avukatlık bir savunma yolu bulur turk21 dk önce TURKIYEDE BUNUN GIBI SOKAK ARALARINDAN CIKMIS IKI UC ITE AYDIN DEYIP OKUMUSLARIDA AYDIN OLMAYANSLAR SINIFINA SOKAN MILLET SIZLERE HAKKKKK Bh26 dk önce Rahatsızlığı vardır belki erol27 dk önce şarkıcılıktan evvel adam olmak lazım adam olmak içinde edep ve haya sahibi olmak lazım yavuz 151731 dk önce İşte, bu tipler TÜRKİYE'de millete örnek gösterilen tipler. Sokak hayvanlarıda çişlerini aynen böyle yapıyor. Şimdi bu kendini okumuş zanneden şarkıcı aydına ne diyeceğiz? Captain America 34 dk önce Bence hemen eleştirmeyelim belki adamın bir hastalığı vardır ondan tutamamıştır çişini FATİH CİHANGİR36 dk önce Bu tür olaylarda kanunuların bir müeyyidesi olması gerekir burası hukuk devleti .yetkililere duyrulur