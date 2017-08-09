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Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık! Sokak ortasına...

ATM'den para çektikten sonra etrafına bakan şarkıcı İlhan Şeşen, tuvalet ihtiyacını sokakta giderirken objektiflere yakalandı. Bu görüntülerin ardından kamuoyundan çok ciddi tepkiler gelmeye başladı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 15:24
Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık! Sokak ortasına...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan İlhan Şeşen, banka ATM'sinden para çekti. Parasını cebine koyduktan sonra etrafına bakan Şeşen, tuvaletini sokağın ortasına yaptı.

İnsanların şaşkın bakışlarına aldırmayan İlhan Şeşen, tuvaletini yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 15:24
  1. İlhan Şeşen
  • İsaİsa8 dk önce
    Sözde çevre için ortalığı yakıp yıktılar gezide bunların amacı ülkeye zarar vermek
  • İsaİsa8 dk önce
    Sözde çevre için ortalığı yakıp yıktılar gezide bunların amacı ülkeye zarar vermek
  • Alparslan Yavuz Alparslan Yavuz 19 dk önce
    Ayilik , cocuklar dahiyapmaz. Islami bilenler ve Turk orf , adet lerin deinanclarin da, comelerrek, sol dizyere dayanarak ,uygun yerde suyla taheret olmak , yoksa toprakla taharet olunur. Boyle ayilik yapilmaz. Bir de taninan kisi yazik ,cok yazik,utanmazlik.
  • abdoabdo21 dk önce
    nede olsa mesleği avukatlık bir savunma yolu bulur
  • turkturk21 dk önce
    TURKIYEDE BUNUN GIBI SOKAK ARALARINDAN CIKMIS IKI UC ITE AYDIN DEYIP OKUMUSLARIDA AYDIN OLMAYANSLAR SINIFINA SOKAN MILLET SIZLERE HAKKKKK
  • BhBh26 dk önce
    Rahatsızlığı vardır belki
  • erolerol27 dk önce
    şarkıcılıktan evvel adam olmak lazım adam olmak içinde edep ve haya sahibi olmak lazım
  • yavuz 1517yavuz 151731 dk önce
    İşte, bu tipler TÜRKİYE'de millete örnek gösterilen tipler. Sokak hayvanlarıda çişlerini aynen böyle yapıyor. Şimdi bu kendini okumuş zanneden şarkıcı aydına ne diyeceğiz?
  • Captain America Captain America 34 dk önce
    Bence hemen eleştirmeyelim belki adamın bir hastalığı vardır ondan tutamamıştır çişini
  • FATİH CİHANGİRFATİH CİHANGİR36 dk önce
    Bu tür olaylarda kanunuların bir müeyyidesi olması gerekir burası hukuk devleti .yetkililere duyrulur
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