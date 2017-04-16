Ünlü şarkıcı sandık başında 15 Temmuz şehitlerini andı

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Akçıl şu ifadeleri kullandı: Rahmetle ve Minnetle,cennete selam olsun hepinize...oy verdiğimiz okulda gurur köşesi...#ömerhalisdemir
Eklenme: 16 Nisan 2017, 15:14
Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Akçıl şu ifadeleri kullandı: Rahmetle ve Minnetle,cennete selam olsun hepinize...oy verdiğimiz okulda gurur köşesi...#ömerhalisdemir
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