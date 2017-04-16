Ünlü şarkıcı sandık başında 15 Temmuz şehitlerini andı

Referandumda oy kullanmak için sandık başına giden ünlü isimlerden şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehitlerini unutmadığını gösteren bir mesaj yayınladı.

Ünlü şarkıcı sandık başında 15 Temmuz şehitlerini andı
Eklenme: 16 Nisan 2017, 15:14

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Akçıl şu ifadeleri kullandı: Rahmetle ve Minnetle,cennete selam olsun hepinize...oy verdiğimiz okulda gurur köşesi...#ömerhalisdemir

 
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