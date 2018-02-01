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Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...

Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, Eurovision hakkında açıklamalarda bulundu.

01 Şubat 2018 Perşembe 11:48
Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...

Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, bir radyo programında Eurovision için tekrar teklif gelse katılmayacağını söyledi.

Mazhar Alanson, MFÖ grubuyla 1985 Eurovision Şarkı Yarışması’nda ”Diday Diday Day” adlı şarkısıyla Türkiye'yi temsil etmişti

SERTAB'IN BİRİNCİLİĞİ, AVRUPA'NIN SIRT SIVAZLAMASIYDI

Diday Diday Day, şarkısının 15'inci olduğunu ancak 15'inci olacak bir şarkı olmadığını belirten Alanson, “Avrupa ülkeleri politiktir, birbirlerini tutarlar. Diyeceksiniz ki, ‘Ama Sertab birinci oldu.’ Evet Sertab çok güzel bir şov sundu. Fakat o sene biz Amerika’nın Irak’a girmesine müsaade etmedik. Avrupalı'nın sırtımızı sıvazladığı, 'Aferin' dediği bir seneye rast geldi Sertab’ın birinciliği.” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 11:48
  1. Mazhar Alanson
  2. Eurovision
  3. Diday Diday Day
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