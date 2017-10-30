Metin Ersoy hayatını kaybetti

1934 doğumlu sanatçı Metin Ersoy yaşamını yitirdi. Ersoy'un hayatını kaybettiğini Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, Instagram adresinden duyurdu. Akay, "Kalipso kralımız Metin Ersoy'u kaybettik. Değerli sanatçımız, 'O gemide ah ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım' derdi. Mekânı cennet olsun inşallah." notunu düştü.