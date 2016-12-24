Ünlü ressam Van Gogh Aralık 1888'de girdiği bir psikoz sonucu hangi kulağından bir parça kesmiştir? Cevap: Sağ Sanat dünyası ünlü ressam Vincent Van Gogh’un kulağını neden kestiğine dair yeni bir teoriyi tartışıyor. Bilindiği üzere Hollandalı ressam 1888’in Aralık ayında kulağını kesmişti. Ünlü ressamın bu eylemini meslektaşı ve dostu Paul Gaugin’le tutuştuğu bir kavganın ardından gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Oysa yazar Martin Bailey, yeni kitabı “Studio of the South” için yaptığı araştırma sonrası farklı bir iddia ortaya attı ve Van Gogh’un en yakın sırdaşı ve finansal açıdan tek destekleyicisi olan erkek kardeşi Theo’nun evleneceği haberini aldıktan sonra kulağını kestiğine emin olduğunu söyledi. Theo’dan kopma endişesi 23 Aralık 1888’de kardeşinden gelen ve içinde bir de 100 frank bulunan bir mektuptan Theo’nun evleneceğini öğrenen Van Gogh’un aynı akşam Gaugin ile kavga ettiğini doğrulayan Bailey yine de kulak kesme olayının asıl tetikleyicisinin kardeşinin evlilik haberi olduğunu ileri sürüyor. Theo’nun artık kendisinden uzaklaşacağı düşüncesinin Vincent Van Gogh için dayanılmaz bir durum olduğunu ve bu yüzden kulağını kestiğini söyleyen Bailey buna kanıt olarak da Theo’nun daha önceki bir tarihte evlilik izni almak için annesine yazdığı bir mektubu gösteriyor.