Ünlü psikoloğu öldürmüştü! İşte istenen ceza...

Kadıköy'de psikolog Alper Engeler'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

AA'nın haberine göre, Kadıköy Moda Ağabey Sokak'ta, Yrd. Doç. Engeler'i yaşanan tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli H.E'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kadıköy Moda Ağabey Sokak'ta 11 Ocak 2017'de meydana gelen olayda Yrd. Doç. Alper Engeler ile H.E. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine H.E, psikolog Engeler'i bıçaklamıştı. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Engeler'in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli H.E, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.