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Ünlü profesörden 'Deniz Baykal' uyarıları

Profesör Osman Müftüoğlu, günlerdir yoğun bakımda tutulan Deniz Baykal’ın hastalığını ele aldı.

23 Ekim 2017 Pazartesi 14:13
Ünlü profesörden 'Deniz Baykal' uyarıları

Profesör Osman Müftüoğlu, kaleme aldığı son yazısında, günlerdir yoğun bakımda tutulan CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın hastalığını ele aldı. Baykal’ın beyninde neredeyse sekiz büyüklüğünde bir deprem olduğunu söyleyen Müftüoğlu, Ne oldu da şu anda mücadele ettiği sorunla yüz yüze geldi? Problemin arka planında neler var?  Sorularına cevap verdi.

İŞTE MÜFTÜOĞLU’NÜN YAZISINDAKİ İLGİLİ BÖLÜM:

Beyin damarlarını tıkayan pıhtılar başta kalp olmak üzere bedenin farklı noktalarından gelebiliyor. Detayları yeterince biliyor olmasam da basına yansıyan bilgilere bakılırsa Deniz Bey’deki problemin şahdamarları yani beyni besleyen ana damarlar olan karotis arterlerinin içinde gelişen “plaklar” ve bu plaklardan kopan “pıhtı/emboliler” nedeniyle geliştiği anlaşılıyor. Peki nelerdir o şahdamarında gelişen plakların nedenleri? Nasıldır o gelişimin hikâyesi? Bu tür plakların gelişmemesi için bir şeyler yapılabilir mi?

O PLAKLAR NASIL OLUŞUYOR?

- HER damar yaşlandıkça az çok sertleşip kalınlaşıyor. Bu sürece “damar yaşlanması” deniyor. Yaşlanmanın ölçüsü herkeste aynı olmuyor. Bazılarının damarları diğerlerine göre daha hızlı kalınlaşıp sertleşiyor. Hatta yine bazılarında o damarların içinde kısaca “plak” adı verilen “damar tıkayıcı sert veya yumuşak pıhtılar” oluşuyor. Bu tatsız süreçlerin en çok görüldüğü durumları yandaki kutuda özetledim. Eğer bu sorunlardan biri veya birkaçı sizde de söz konusuysa çok dikkatli olmanız gerekiyor. Rakamlara göre altmış yaşa kadar yüzde 1 oranında görülen bu gibi plakların görülme sıklığı seksen yaş sonrasında yüzde 10’ların üzerine çıkıyor.

PLAK OLUŞUMUNUN SONUÇLARI NELER?

- ŞAHDAMARLARINDA oluşan plakların basitçe iki neticesi var: Birincisi plakların oluşturduğu daralmanın kritik seviyelere ulaşması ile beynin beslenmesinin bozulması. Bu çok yavaş ilerleyen bir süreç. Çoğu zaman da erken dönemde tanımlanıp önlenebiliyor. İkincisi ise biraz gürültülü. Beyin adeta sekiz büyüklüğünde bir depremle sarsılıyor. Plaktan birdenbire kopan pıhtı parçacıkları beynin farklı damarlarını tıkayıp yaşamı tehdit eden acil sağlık sorunlarına sebep olabiliyor. Bunların en başında da koma ölçüsüne varabilen şuur kayıpları ve felçler geliyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 14:13
  1. Osman Müftüoğlu
  2. Deniz Baykal
  • muhabirmuhabir15 sa önce
    Alma mazlumun ahını çikar aheste aheste !TC.devlet olarak devam ediyor onu yikmağa çalışan komonist köpekleri birbir cehenneme.Deniz feneri çakma kırmızı dosyayida taput'una koymayi unutmyin alçak komolar !
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