Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ünlü profesör Cem Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu

Prof. Dr. Orhan Kural vizyona yeni giren “Arif V 216” adlı filmle ilgili Cem Yılmaz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

09 Ocak 2018 Salı 14:27
Ünlü profesör Cem Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu

Çevreci profesör” olarak tanınan Prof. Orhan Kural’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Cem Yılmaz’ın diğer filmlerinde olduğu gibi çocuk ve gençleri tütüne, dolayısıyla uyuşturucu ve diğer bağımlı maddelere özendirdiği belirtildi. Cem Yılmaz’ın filmlerinde uyuşturucu madde kullanmasının gayet planlı ve sistematik bir uygulama olduğunu öne süren Prof. Kural, bu nedenle soruşturma dosyasının ilgili şube müdürlüğüne gönderilmesini istedi. Prof. Kural, “Daha öncede yapılan uyarıları hiçe sayarak ısrarcı bir tutumla sinema-terapi metodu uygulayarak büyük ihtimalle menfaat karşılığı bu tutumunu devam ettirmektedir. Çıkan yasalara rağmen son yıllarda genç ve çocuklarda uyuşturucu madde bağımlılığı maalesef hızlar artmaktadır. Bunda en büyük rol, yasa boşluklarından istifade eden Cem Yılmaz gibi şöhretli, gençlerin örnek aldığı insanların ısrarlı ve planlı algı yönetimi uygulamasıdır” dedi.

TÜTÜN FABRİKALARININ EKMEĞİNE BAL SÜRÜLÜYOR

Bu tür eylemlerin sigara firmalarının gizli reklam araçlarından olduğunu ileri süren Kural, “Bu film hakkında iki gündür çok sayıda telefon aldık. Yüksek miktarda ceza verilmediği takdirde bu tür olayların tekerrür edeceği herkesçe malumdur. Pek Yakında filminde Cem Yılmaz sigara ile hastaneye girmekte. Bu filmde ise uçağa girmektedir. Tütün ve uyuşturucu ürünlerinin bu tür yerlerde içilmesini ve tanıtımını yasakladığı halde gelecek nesillere kötü örnek olunmakta, tütün ve sigara fabrikalarının ekmeğine bal sürülmektedir. Yasağı ihlal eden kişiler hakkında dava açılmasını talep ederim” dedi.

Cumhuriyet Savcısına şikayetçi olarak ifade veren Prof. Kural, “Cem Yılmaz hakkında tütün mamulü olan sigarayı filmindeki sahnelerde özendirme anlamına gelecek şekilde kullandığı için şikayetçi olmak istiyorum. Daha önce de aynı kişi hakkında bir kez daha şikayetçi olmuştum. Tütün mamulleri konusunda yasal mücadele kapsamında katkıda bulunmak istedim” dedi. Cem Yılmaz'a da seslenen Prof. Kural, “Yeter ki bu maddelere filmlerinde yer verme. 1 milyonluk dairemi sana seve seve veririm” diye konuştu.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 14:27
  1. Prof. Orhan Kural
  2. Cem Yılmaz
  3. Çevreci profesör
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maltalı futbolculara "şike" cezası
    1. Maltalı futbolculara "şike" cezası
    2. Diş sağlığıyla ilgili doğru sanılan 8..
    3. Düşman kardeşlerden tarihi anlaşma!
    4. FETÖ'cü Burak Akın her şeyi itiraf..
    5. Kılıçdaroğlu'ndan taşeron eleştirisi:..
    6. Erdoğan: 11,8 milyar dolar gelir elde..
    7. Denizin içinden çıktı! Kurbağa adamlar..
    8. 'Benden 800 metre fark yiyen genç..
    9. Görme engellilere elektronik dünyanın..
    10. Fransa'dan küstah 'PKK' hamlesi!
    11. FETÖ'cü Akın, neden teslim olduğunu..
    12. Gazilere saldıran hainlere 24 yıl hapis
    13. O hainlere 24 yıl hapis cezası!
    14. Kamikaze İHA'lar görücüye çıktı
    15. İphone fabrikasında yine intihar
    16. Hastaneden kadavra kaçırıldı
    17. Google'de 28 Şubat'mı yaşanıyor?
    18. 'Benim babam senin babana 20 milyar..
    19. Yardıma muhtaç kadına devletin yardım..
    20. CIA terör ordusunu eğitti! Büyük..
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Son anda binmekten vazgeçti! Herkes öldü
    Son anda binmekten vazgeçti! Herkes öldü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…