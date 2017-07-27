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Ünlü oyuncuya büyük şok! Gözaltına alındı...

Oyuncu Semra Dinçer, film çekimi için geldiği Şanlıurfa'da, hakkındaki bir davada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Dinçer, adliyede ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 14:46
Ünlü oyuncuya büyük şok! Gözaltına alındı...

Oyuncu Semra Dinçer, önümüzdeki günlerde başlanacak olan filmin çekimlerine katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Kent merkezindeki bir konukevinde konaklayan Dinçer, polislerce hakkında yargılandığı davada ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu için gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye götürülen Dinçer, ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 14:46
  1. Semra Dinçer
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