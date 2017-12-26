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Ünlü oyuncunun son hali hayranlarını korkuttu

11 ayda 30 kilo veren ünlü oyuncu Uğur Yücel'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

26 Aralık 2017 Salı 22:42
Ünlü oyuncunun son hali hayranlarını korkuttu

Verdiği kilolarla daha önce de gündeme gelen ünlü oyuncu Uğur Yücel'in son hali hayranlarını korkuttu. Bu konuyla daha önce de günde olan Yücel zayıflamak için ekmeği hayatından çıkardığı, protein ve sebze ağırlıklı beslendiği, sabah akşam aksatmadan yürüyüş yaptığı ve alkolü minimuma indirdiği açıklamasında bulunmuştu.

Sağlıklı beslenmeye özen gösteriyor

Diyet yaptığı süre boyunca sağlıklı beslenme konusunda oldukça özenli davranan Uğur Yücel, geride bıraktığımız akşam 2008 yılında yayınlanmaya başlayan Canım Ailem dizisinden oyuncu arkadaşlarıyla buluştu. 

"10 yıl geçmiş, hep mi güzel muhabbet"

Ünlü oyuncunun son hali hayranlarını korkuttu!

Yapımcı Erol Avcı'nın da eşlik ettiği gecede Funda Eryiğit, Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola ve Ozan Güven isimleri vardı. Sosyal medya hesabından gecenin bu fotoğrafını yoruma kapalı bir şekilde paylaşan Funda Eryiğit; "10 yıl geçmiş, hep mi güzel muhabbet" notunu düşerken Uğur Yücel'in zayıflığı dikkatlerden kaçmadı.

Hayranlarını korkuttu

Ünlü oyuncunun son hali hayranlarını korkuttu!

Fazla kilolarını doğal yollardan verdiği yazılıp çizilen usta ismin son görüntüsü hayranlarını korkuttu.

İşte o paylaşım

Ünlü oyuncunun son hali hayranlarını korkuttu!

Sosyal medya paylaşımında Yücel'in son hali gözlerden kaçmadı. 

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 22:42
  1. Uğur Yücel
  2. Uğur Yücel son hali

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