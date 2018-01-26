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Ünlü oyuncunun restoranına önce araba daldı, sonra yangın çıktı

Oyunculuğun yanında restoran işletmeciliği de yapan Erkan Petakkaya'nın ortak olduğu restorana önce araba girdi, sonra da yangın çıktı.

26 Ocak 2018 Cuma 13:25
Ünlü oyuncunun restoranına önce araba daldı, sonra yangın çıktı

Dün öğle saatlerinde ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın sahibi olduğu Beykoz'daki et restoranına araba girdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre kaldırıma çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, kendini kurtarmak için Petekkaya'nın dükkanına girdi. Kazayı yapan arabanın içinde bir kadın ve çocuk olduğu ortaya çıktı. Kazada can kaybı yaşanmazken büyük miktarda maddi hasar meydana geldi.

Aynı restoran gece saatlerinde ise alevlere teslim oldu. Tamamen küle dönen mekan, kullanılmaz hale geldi. 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 13:25
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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