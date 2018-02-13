THY Gezi Sayfası - Trabzon
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ünlü oyuncunun ölümüne sebep olmuştu... 'Beraatimi istiyorum'

SARIYER'de trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Erdal Tosun'un ölümüne ilişkin davada tutuksuz yargılanan sürücü Nihat Şaki, "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

13 Şubat 2018 Salı 12:54
Ünlü oyuncunun ölümüne sebep olmuştu... 'Beraatimi istiyorum'

Sarıyer Maslak'ta 29 Kasım 2016'da ünlü oyuncu Erdal Tosun'un aracına çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Nihat Şaki bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Tosun ailesini avukat temsil etti.

"ÇOK ÜZGÜNÜM… BERAATİMİ İSTİYORUM"

Tutuksuz sanık Nihat Şaki, "Ben istemeyerek bu suçu işledim. Bilinçli olarak kaza yapmadım. Belediyede işçi olarak çalışıyorum. İş saatine yetişmek için giderken bu olay olu. Erdal Tosun'un hayranlarından biriyim. Çok üzgünüm. Beraatimi istiyorum" dedi.

DAVA KARARA BAĞLANDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Nihat Şaki'yi, "Taksiren ölüme sebebiyet vermek"ten suçlu bularak 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi yapan mahkeme, cezayı 3 yıl 4 aya indirdi. Mahkeme ayrıca, sanığın ehliyetinin 1 yıl süre ile geri alınmasına karar verdi.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Maslak, Büyükdere Caddesi, İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı'nda 29 Kasım 2016'da Nihat Şaki'nin kontrolünden çıkan araç, ünlü oyuncu Erdal Tosun'un kullandığı otomobilin üzerine düşmüş, otomobilinde sıkışıp kalan Tosun, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Nihat Şaki çıkarıldığı mahkemede tutuklanmış,14 Şubat 2017'de tahliyesine karar verilmişti. İddianamede, şüpheli Nihat Şaki hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Kaynak: DHA

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 12:54
  1. İstanbul
  2. Sarıyer
  3. Maslak
  4. Erdal Tosun

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Üzülmüyorum, kafirler de sevinmesin'
    1. 'Üzülmüyorum, kafirler de sevinmesin'
    2. "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine..
    3. Tedavi edilmezse kemiği eritiyor!
    4. İsrail'den bir alçaklık daha... Resmen..
    5. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Şenocak'ı..
    6. Yunanistan'dan gerilimi tırmandıran..
    7. Başbakan Yıldırım konuşuyor - CANLI
    8. Annesi emzirirken nefessiz kalan..
    9. Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    10. Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu'na ilk..
    11. Zeytin depolarından cesetlere kadar..
    12. Terörist cesetleri 10'ar 10'ar..
    13. Alparslan Kuytul'a 'F' tipi cezaevi
    14. Flaş gelişme! Tüm oyuncular serbest..
    15. Enis Berberoğlu davasında karar..
    16. Bakan'dan müjde! İmzalar atıldı
    17. Yıldırım'dan ABD'ye bir rest daha: O..
    18. Yine ne tezgahlıyorsunuz?
    19. Şenocak'tan Altaylı'ya 'Maskara'
    20. Cengiz Ünder'in menajeri resmen..
    Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
    Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
    Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
    Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.02.2018
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    Davutoğlu disipline verdi, hayatı değişti
    Davutoğlu disipline verdi, hayatı değişti