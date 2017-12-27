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Ünlü oyuncudan çarpıcı çıkış: Uzakdoğu'ya, Hindistan'a falan gerek yok, her şey Kur'an...

Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, önceki gün bir alışveriş merkezinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:28
Ünlü oyuncudan çarpıcı çıkış: Uzakdoğu'ya, Hindistan'a falan gerek yok, her şey Kur'an...

Mide ameliyatı olduktan sonra toplamda 50 kilo veren ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, önceki gün bir alışveriş merkezinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ünlü oyuncu, "Aşkı buldunuz mu?" sorusuna çantasında bulunan Kuran-ı Kerim'i işaret ederek "Gerçek aşkı bunda buldum" diye cevap verip sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi yeni akımlar çıktı; Uzakdoğu'dan, Hindistan'dan falan. Hiç gerek yok ki onlara. İnsana fayda veren her şey bunda yazıyor."

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 11:28
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • MilletMillet1 sa önce
    Hay Allah senden razı olsun
  • FatihFatih2 sa önce
    Insanoğlunun sorunu kendisini ve yaradanını yeterince tanımaması kiminle muhatap olduğunu bilmemesi, kendini bilen Rabbinide bulur. Allah'a emanet olun.
  • MaraşlıMaraşlı2 sa önce
    Aferin sana ,şayet samimi isen sanatçı dediğin böyle olur. aslını kültürünü, milletine tepeden bakıp aşağılamaz çünkü sende bu toplumun bir ferdisin, yaşadığı toplumun ortak değerlerine saygılı olup takdir kazanır , Allah cc yar ve yardımcın olsun.

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