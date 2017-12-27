Ünlü oyuncudan çarpıcı çıkış: Uzakdoğu'ya, Hindistan'a falan gerek yok, her şey Kur'an...

Mide ameliyatı olduktan sonra toplamda 50 kilo veren ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, önceki gün bir alışveriş merkezinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ünlü oyuncu, "Aşkı buldunuz mu?" sorusuna çantasında bulunan Kuran-ı Kerim'i işaret ederek "Gerçek aşkı bunda buldum" diye cevap verip sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi yeni akımlar çıktı; Uzakdoğu'dan, Hindistan'dan falan. Hiç gerek yok ki onlara. İnsana fayda veren her şey bunda yazıyor."