Ünlü oyuncudan çarpıcı çıkış: Uzakdoğu'ya, Hindistan'a falan gerek yok, her şey Kur'an...
Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, önceki gün bir alışveriş merkezinde gazetecilerin sorularını cevapladı.27 Aralık 2017 Çarşamba 11:28
Mide ameliyatı olduktan sonra toplamda 50 kilo veren ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, önceki gün bir alışveriş merkezinde gazetecilerin sorularını cevapladı.
Ünlü oyuncu, "Aşkı buldunuz mu?" sorusuna çantasında bulunan Kuran-ı Kerim'i işaret ederek "Gerçek aşkı bunda buldum" diye cevap verip sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi yeni akımlar çıktı; Uzakdoğu'dan, Hindistan'dan falan. Hiç gerek yok ki onlara. İnsana fayda veren her şey bunda yazıyor."