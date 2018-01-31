Ünlü oyuncu yapımcısıyla icralık oldu

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne itirazın iptali istemiyle açılan davaya göre en son 'Fi' dizisinde 'Ada' rolünü canlandıran oyuncu Hivda Zizan Alp, 2014 yılında yapımcılığını TFT Televizyon Film Tanıtım şirketinin üstlendiği 'Yeşil Deniz' adlı dizinin 64 ila 75'inci bölümleri arasında 12 bölüm oynadı. Yapımcı firmayla yapılan sözleşmeye göre oyuncuya bölüm başı bin 500 liradan 12 bölüm için toplam 18 bin lira ödenmesi gerekiyordu. Ancak firmadan alacağını tahsil edemeyen Alp icra takibi başlattı. Yapımcı firma TFT Film icra takibine itiraz ederek aleyhindeki icra takibini durdurdu. Davacı oyuncu da itirazın iptali istemiyle ücretinin tahsili için alacak davası açtı.

Hivda Zizan Alp'in avukatı dava dilekçesinde, "Davalı firma hem aylarca oyalayarak hem de icra takibini durdurarak müvekkilimi mağdur etmiştir" dedi.

Davaya cevap veren yapımcı firma TFT Film'in avukatı ise davanın reddini isteyerek "Dizi oyuncuları müvekkil şirketin müşkül durumunu bilmekte olup bunun bilincinde olarak diziye devam etmişlerdir" savunmasını yaptı. Sabah