Ünlü oyuncu ödülünü '15 Temmuz ve tüm şehitlerimiz' için aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali, kırmızı halı ve açılış galasıyla başladı.

Gecede onur ödülü alacak sanatçılardan Necla Nazır da festivalin sinema dünyası için önemli olduğunu ifade etti.

Festivalde "hayat boyu onur ödülü"ne layık görüldüğünü söyleyen Nazır, "Ben bu ödülü vatanları için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizin aziz anıları için alacağım. Aileleri ve yetim bıraktıkları çocukları adına alıyorum. Onun için bu ödül çok anlamlı. Bu ödülü aslında onlar hak ediyor ve onları temsilen alacağım." diye konuştu.