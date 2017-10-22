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Ünlü oyuncu ödülünü '15 Temmuz ve tüm şehitlerimiz' için aldı

Ünlü oyuncu Necla Nazır, Uluslararası Antalya Film Festivali'nde onur ödülü aldı. Aldığı ödülün ardından 15 Temmuz şehitlerini ve tüm şehitleri andı.

22 Ekim 2017 Pazar 10:44
Ünlü oyuncu ödülünü '15 Temmuz ve tüm şehitlerimiz' için aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali, kırmızı halı ve açılış galasıyla başladı.

Gecede onur ödülü alacak sanatçılardan Necla Nazır da festivalin sinema dünyası için önemli olduğunu ifade etti.

Festivalde "hayat boyu onur ödülü"ne layık görüldüğünü söyleyen Nazır, "Ben bu ödülü vatanları için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizin aziz anıları için alacağım. Aileleri ve yetim bıraktıkları çocukları adına alıyorum. Onun için bu ödül çok anlamlı. Bu ödülü aslında onlar hak ediyor ve onları temsilen alacağım." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 10:44
  1. Antalya Büyükşehir Belediyesi
  2. EXPO 2016 Kongre Merkezi
  • HaticeHatice17 sa önce
    Sanat dünyasında böyle güzel düşünen insanların olması ne kadar güzel alışkın olmadığımız şeyler helal olsun necla hanıma
  • AylaAyla21 sa önce
    Allah yar ve yardımcın olsun.darısı diğer sanatçılara olsun........selam senin gibi yolunu bulanlara.......
  • milletmillet23 sa önce
    helal olsun
  • yusuf 02 yusuf 02 23 sa önce
    Şehitlerimizi ve gazilerimizi düşünen sanatçılar olması pek güzel...
  • Hak yolHak yol1 gün önce
    Onlar hak ediyorsa onlara ver,sen niye alıyon

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