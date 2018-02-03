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'Robert Pattison Müslüman oldu' iddiası

Ünlü İngiliz oyuncu Robert Pattison'un New York Times'a verdiği ancak yayınlanmayan röportajında Müslüman olduğunu açıkladığı iddia edildi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 15:38
'Robert Pattison Müslüman oldu' iddiası

Ünlü İngiliz oyuncu Robert Pattison, Müslüman olduğu iddiasıyla gündeme geldi. İddiatya göre göre İngiliz oyuncunun Müslüman ve İslamiyet hakkındaki sözleri, New York Times'a verdiği röportajda yer aldı.

Robert Pattison'un açıklaması

İddiaya göre Robert Pattinson, yayınlanmayan o röportajda şunları söyledi: "2010'da Los Angeles'ta gezerken gördüğüm bir camiye girince hayatım değişti. Çok pozitif ve meraklıydım İslam hakkında araştırmayı ve daha çok şeyler öğrenmek istemiştim. Oradan çıkınca hemen İngilizce bir Kur'an-ı Kerim alıp okudum. Okumaya başlar başlamaz farkettimki... wow! İşte bu hakikat. Ancak iş yoğunluğum nedeniyle İslamiyet'le ilgili incelemelerim yarım kaldı. 1 sene sonra evimi değiştirirken kütüphanemde İslam dini hakkında kitaplar buldum ve hemen okudum. Müslümanlar'ın hoşgörü anlayışı, benim için tam anlamıyla bir aydınlanma oldu. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşmam ise menajerim tarafından yasaklandı. Ben İslam'a olan ilgimi saklamak istemedim ama yöneticim biraz daha beklememi ve bunu iyice düşünmemi söylemişti. Ben de bunu yaptım ve bir pazar günü gerçekten müslüman olmaya karar verdim. Tek istediğim arkadaşlarım ve ailemden destek almak, Assalamualaikum."

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 15:38
  1. Robert Pattison
  2. New York Times

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