Ünlü oyuncu kalp krizi geçirdi!

Marka yüzü olduğu firmanın reklam filmi için kamera karşına geçen Çağlar Çorumlu çekimler sırasında kalp krizi geçirdi. Hastane'ye kaldırılan Çorumlu, ameliyata alınarak kalp damarlarına 3 stent takıldı. Ünlü oyuncu birkaç gün hastanede kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edildi.
Eklenme: 27 Aralık 2016, 15:39
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