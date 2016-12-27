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Ünlü oyuncu kalp krizi geçirdi!

Marka yüzü olduğu firmanın reklam filmi için kamera karşına geçen Çağlar Çorumlu çekimler sırasında kalp krizi geçirdi.

Ünlü oyuncu kalp krizi geçirdi!
Eklenme: 27 Aralık 2016, 15:39
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Marka yüzü olduğu firmanın reklam filmi için kamera karşına geçen Çağlar Çorumlu çekimler sırasında kalp krizi geçirdi. Hastane'ye kaldırılan Çorumlu, ameliyata alınarak kalp damarlarına 3 stent takıldı. Ünlü oyuncu birkaç gün hastanede kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

 
EtiketlerÇağlar ÇorumluKALP KRİZİ
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