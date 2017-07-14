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Ünlü oyuncu "Gollum" sesi ile Donald Trump'la dalga geçti

Yüzüklerin Efendisi'nin büyük hayranlarından biri olan Stephen Colbert, programında Andy Serkis'i misafir etti. Serkis Gollum karakteriyle Yüzüklerin efendisinde ünlenmişti. Stephen Colbert, Serkis'e okuması için notlar verdi ancak verdiği notlarda Trump'ın tweetleri yazılıydı.

14 Temmuz 2017 Cuma 11:04
Ünlü oyuncu "Gollum" sesi ile Donald Trump'la dalga geçti

Yüzüklerin Efendisi'nin büyük hayranlarından biri olan Stephen Colbert, programında Andy Serkis'i misafir etti. Serkis Gollum karakteriyle Yüzüklerin efendisinde ünlenmişti. Programda da Gollum'dan sonra normal rollere dönmek istediğini ancak hep bu tarz, insan dışı varlıkların rolü geldiğini belirterek, aslında bir anlamda bu tarz rollerin üzerine yapıştığını söyledi.

Başarılı oyuncu Gollum karakterinden sonra Maymunlar Cehennemi ve ikinci filminde de Ceasar (ape'lerin liderini) karakterini yani başrollerden birini canlandırmıştı.

Sinemia'nın haberine göre, Stephen Colbert daha sonra birkaç not çıkartıp, Gollum sesinde okuması için Serkis'e verdi. Ve en çok gülümseten anlar bu anlar oldu. Çünkü verdiği notların üzerinde Donald Trump'ın twitleri yazılıydı.

Twitlerin arasında "Yalancı medya hiç bu kadar yanlış ve kirlenmemişti." gibi twitlerin yanında çok konuşulan ve ne olduğu hiç bir zaman anlaşılamayan "confefe" kelimesi gibi twitler yer alıyordu.

"Confefe ne demek kıymetlimiss" gibi laflarla kelimeyle dalga geçildi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 11:04
  1. Stephen Colbert
  2. Andy Serkis
  3. Donald Trump
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