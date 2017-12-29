Ünlü oyuncu: Cumhurbaşkanımız sayesinde...

Beş senedir televizyon dizilerinde rol alamayan ünlü oyuncu Peker Açıkalın, yeni sinema filminin fragman çekimleri için kamera karşısına geçti.

Geçtiğimiz yıllarda bir kalp ameliyatı geçiren Açıkalın, kalbine pil takıldığını ve sağlığına kavuştuğunu söyledi.

CUMHURBAŞKANIMIZ SAYESİNDE

Geçtiğimiz yıllarda kalbine pil takılan ünlü oyuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımıyla operasyon geçirdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızı da inşallah filmimizin galasında görmek istiyoruz" dedi.

KUR'AN'A GÖNÜLDEN İNANDIM

Peker Açıkalın, 3 yıl önce verdiği röportajda 30 yaşına kadar ateist olduğunu ancak daha sonra dinleri sorgulayarak İslam'ı seçtiğini söylemişti. Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullanmıştı: ''Bir anda doğanın bana fısıldayan bir varlık olduğunu keşfettim. Ve dedim ki, 'Bunun bir sebebi olması lazım...' Oturup İncil’i okudum, arkasından Tevrat’ı ve Kur'an’ı. Gerçekten Kur'an’a gönülden inandım."