Ünlü oyuncu bu sloganlarla son yolculuğuna uğurlandı

93 yaşında yaşama veda eden, Hababam Sınıfı’nın Mahmut Hocası Münir Özkul, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Oyuncu için Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Namaza Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra sanat camiasından birçok ünlü isim de katıldı. Ünlü oyuncu Teşvikiye Camii’ndeki cenaze namazının ardından alkışlarla, Tarık Akan'ın da ebedi istirahatgâhının içinde bulunduğu Bakırköy Mezarlığı’na doğru yola çıktı. Özkul, halkın "Habamam, güm güm güm" ve "Mahmut Hoca" sloganlarıyla uğurlandı.

Münir Özkul daha sonra Bakırköy'de dualar eşliğinde aile kabristanına defnedildi.