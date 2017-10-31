Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ünlü otel sahibine silahlı saldırı

Kervansaray Otelleri'nin sahibi Selim Sayılgan'ın aracına kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı.

31 Ekim 2017 Salı 21:35
Ünlü otel sahibine silahlı saldırı

Olay, Ayazağa'da bu Sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kervansaray Otelleri sahibi Selim Sayılgan, otomobiliyle ilerlerken yanına yaklaşan taksiden ateş açıldı. Yaşanan olayda hiç kimse yaralanmazken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

TAKSİCİ ARANIYOR

İşadamının aracına ateş edilmesinin ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri ateş eden taksicinin kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri Sayılgan'ı korkutmak için ateş edildiğini ileri sürdü.

OLAY İDDİAYA GÖRE ŞÖYLE GELİŞTİ

Sayılgan'ın sahibi olduğu şirketler geçtiğimiz aylarda borsada halka açıldı.

Bunun üzerine firmaya ilgili yasa gereği bağımsız bir yönetim kurulu üyesi atandı. Yeni yönetim kurulu üyesi İ.C.'nin, piyasada bazı kişileri dolandırdığı iddia edildi. Bunun üzerine Sayılgan yönetim kurulu üyesi İ.C.'yi işten çıkardı. Saldırıyı düzenleyen taksici kendisini dolandırdığı iddia edilen İ.C.'ye ulaşamayınca, alacağını Sayılgan'dan talep etti. Sayılgan'ın da ödeme yapmayı kabul etmediği öne sürüldü.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 21:35
  1. Kervansaray Otelleri
  2. Selim Sayılgan
  3. Sabah
  4. Sarıyer
  5. İstanbul
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Bu ahlaksızlık CHP’de kurumsal mı?'
    1. 'Bu ahlaksızlık CHP’de kurumsal mı?'
    2. Son dakika... Cevizlibağ'da metrobüs..
    3. Öfkeli kedi adama böyle saldırdı
    4. Düğüne gelenlerin hepsi Fenerbahçeli..
    5. Korsan TV programına en ağır ceza
    6. O ülkeden bomba iddia…..
    7. Ünlü otel sahibine silahlı saldırı
    8. ABD'li komutan ağzından asker sayısını..
    9. Ajanslar ‘acil’ koduyla geçti! Savaşa..
    10. İş arayanlar dikkat… O sektör acil 80..
    11. İdlib'te bombalı araç ele geçirildi
    12. Mahmud Abbas yine bildiğiniz gibi...
    13. TMSF o kanalı 245 bin TL’ye satıyor
    14. Savaşmak için yeni yetki istediler
    15. Cumhuriyet Gazetesi davasında karar
    16. Öldürülen ABD askerlerinin cesetlerini..
    17. Komutanları dahi Taliban'a katılıyor
    18. İbadi’den flaş açıklama: Tüm..
    19. Küfür eden futbolcular PFDK'ya sevk..
    20. Taliban kritik noktaları kuşatma..
    80 lirayla Türkiye'ye geldi, şimdi milyoner oldu
    80 lirayla Türkiye'ye geldi, şimdi milyoner oldu
    Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
    Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
    Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
    Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
    Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar
    Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.10.2017
    Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz
    Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz
    Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’
    Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’