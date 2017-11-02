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Elon Musk Global SatShow için Türkiye'ye geliyor

Gerçek hayatın Tony Stark'ı olarak bilinen bilim dünyasının önemli ismi Elon Musk, İstanbul'da düzenlenecek olan Global SatShow için Türkiye'ye geliyor.

02 Kasım 2017 Perşembe 15:47
Elon Musk Global SatShow için Türkiye'ye geliyor

SpaceX‘in kurucusu, Tesla Motors ve PayPal‘ın da kurucu ortaklarından biri olan Elon Musk, İstanbul'da düzenlenecek olan Global SatShow için Türkiye'ye geliyor.

Dünya uydu-uzay piyasalarına yön veren 3’üncü Global Satshow, 9-10 Kasım tarihlerinde, MÜSİAD’ın stratejik partnerliğinde ve ESOA (EMEA Satellite Operators’ Association- EMEA Uydu Operatörleri Birliği) ev sahipliğinde, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Bu etkinlik için gelecek konuklardan biri de, dünya çapında gündemde olan Amerikalı mucit ve girişimci Elon Musk.

Uydu ve uzay sektörünün önemli gelişmelerinin değerlendirildiği uydu konferansı, sergi ve ödülleri kapsayan Global SatShow; sektör uzmanları ve profesyonellerin yansıra teknoloji takipçilerini ve girişimcileri bir araya getiriyor.

Öte yandan kısa bir süre önce hem Türkiye hem de Amerika karşılıklı olarak vize başvurularını askıya almıştı. Bu noktada ilk beklenti önümüzdeki günlerde Başbakan Binali Yıldırım‘ın Amerika ziyareti ile vize sorununun çözülmesi oluyor. Eğer sorun çözülmezse, Elon Musk’ın özel izinle ülkemize gelmesi bekleniyor.

Gerçek hayatın Tony Stark'ı olarak bilinen Elon Musk kimdir?

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 15:47
  1. Elon Musk
  2. Tesla Motors’un CEO’su Elon Musk
  3. Haliç Kongre Merkezi
  4. Global SatShow
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Vermeyin gavura vize falan.
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