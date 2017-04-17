Ünlü modelde Türk imzası

Sabah gazetesinden Ufuk Sandık'ın yazısına göre, 90 milyon euroluk yatırımın yapıldığı otomobilde 900 parça değişti.

Yenilenen Yaris'in iç ve dış tasarımı iki Türk mühendisin başında olduğu ekip tarafından yapıldı. Yaris'in dış tasarımı Toyota Avrupa Kıdemli Proje Müdürü Serkan Karaman, iç tasarımı ise Toyota Avrupa Ar-Ge Mühendisi Özgür Taştekin tarafından dizayn edildi. Yeni Yaris'in, yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

MÜHENDİSLER NE DEDİ?

Yaklaşık üç yıllık bir çalışma sonucunda Yaris'i daha çok Avrupalı yaptıklarını söyleyen Toyota Avrupa Kıdemli Proje Müdürü Serkan Karaman, 900'den fazla parçanın yenilendiğini anlattı. Yaris'i geliştirirken özellikle tasarım, kalite, performans ve güvenlik konularına odaklandıklarını ifade eden Karaman, projede Güney Fransa'da ED2 tasarım merkezi, ürün planlama, Ar-Ge, üretim, satış ve pazarlama gibi farklı departmanların birbirleriyle yarıştığını kaydetti.

Toyota Avrupa Ar-Ge Mühendisi Özgür Taştekin ise Yaris'in kabini, yeni döşemeler, renkler, ince detaylarla şimdi daha da modern bir görünüme kavuştuğunu kaydetti.

KAPUTUN ALTINDA NE VAR?

Yaris, aynı zamanda yeni bir motor seçeneği ile de segmentine yenilik getiriyor. 150 milyon euro yatırımla geliştirilen tamamen yeni 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motor, mevcut 1.33 litrelik motorun yerini alıyor. Yaris'de 111 bg'lik 1.5 litre benzinli ve 100 bg'lik 1.5 litre hibrit versiyonunun yanı sıra 69 bg güç üreten 1.0 litre üç silindirli motorun da sunulması planlanıyor.