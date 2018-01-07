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Ünlü mobilyacı Adem Yılmaz hayatını kaybetti

Mobilya sektörünün önde gelen isimlerinden, Delta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı 65 yaşındaki Adem Yılmaz hayatını kaybetti.

07 Ocak 2018 Pazar 10:01
Ünlü mobilyacı Adem Yılmaz hayatını kaybetti

hurriyet.com.tr'nin haberine göre: Ünlü moilyacı Adem Yılmaz'ın ölümünün ardından ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Eşi Ayşenur Yılmaz, çocukları Ece ve Efe Yılmaz, bu acı haberin ardından paylaştıkları mesajda duygularını şu sözlerle anlattılar:

"BİR MELEK GİBİ GELDİ, BİR NEFES GİBİ GİTTİ"

"Daha hayalini kurduğumuz, güzel günlerde, sevinçlerde, yaşlılıkta Assos'ta bir zeytinlikte geçireceğimiz yılları düşlerken, bize nasıl bir şaka yaptın...

Sevenlerine, dostlarına, bir futbol sahasını dolduracak kadar tanıdıklarına... Ona dua edin, bir melek gibi geldi, bir nefes gibi gitti..."

Yılmaz, 1969-1982 yılları arasında Milliyet Gazetesi'nde spor muhabirliği de yapmıştı.

CENAZESİ BUGÜN

Yılmaz'ın cenazesi bugün Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip, Çengelköy mezarlığında toprağa verilecek.

Yılmaz'ın sevenleri bu ani ölümün ardından duygusal mesajlar paylaştı...

"Adem Yılmaz'ı kaybettik. Her ölüm beklenmediktir ama biz bunu gerçekten beklemiyorduk Adem Abi. Mekanın cennet olsun, seni asla unutmayacağız"

"Çok güzel anlar paylaştığımız aile dostumuz, çalışkan ve herkes tarafından sevinel güzel insan, sıkışı Beşiktaş'lı can arkadaşımız Adem Yılmaz'ı elim bir kaza sonucu kaybettik"

"Sevgili dostumuz canım kardeşimiz BJK Gönüllüleri'nin değerli ismi Adem Yılmaz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Acımız çok büyüktür"

BEŞİKTAŞ'TAN DA BAŞSAĞLIĞI

Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Adem Yılmaz’ın ölümünün ardından kulüpten de bir açıklama yayınlandı: "Divan Kurulu üyemiz Adem Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

 

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 10:01
  1. Adem Yılmaz
  2. Delta Mobilya
  3. Altunizade Marmara Üniversitesi
  4. Çengelköy mezarlığı
  5. Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Adem Yılmaz
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