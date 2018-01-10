Ünlü komedyen Filistinli öldürme kampında!
Ünlü Amerikalı oyuncu Jerry Seinfield, İsrail turunda turistik "terör kampı"na ailesiyle birlikte katılarak büyük bir skandala imza attı.10 Ocak 2018 Çarşamba 14:13
Amerikalı ünlü komedyen Jerry Seinfiled, İsrail turunda bir skandala imza attı.
Seinfield, İsrail ordusunun turistik “terör fantezisi kampı”nda Filistinlilerle mücadele ve Filistinlileri öldürme idmanlarına ailesiyle birlikte katıldı.
Kurum Facebook hesabından Seinfield’in “ Siyonizm dolu bir zaman” geçirdiğini yazdı. Ünlü komedyenin hayranları büyük tepki gösterdi, oyuncuyu boykot etmeye çağırdı.