Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ünlü komedyen Filistinli öldürme kampında!

Ünlü Amerikalı oyuncu Jerry Seinfield, İsrail turunda turistik "terör kampı"na ailesiyle birlikte katılarak büyük bir skandala imza attı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 14:13
Ünlü komedyen Filistinli öldürme kampında!

Amerikalı ünlü komedyen Jerry Seinfiled, İsrail turunda bir skandala imza attı.

Seinfield, İsrail ordusunun turistik “terör fantezisi kampı”nda Filistinlilerle mücadele ve Filistinlileri öldürme idmanlarına ailesiyle birlikte katıldı.

Kurum Facebook hesabından Seinfield’in “ Siyonizm dolu bir zaman” geçirdiğini yazdı. Ünlü komedyenin hayranları büyük tepki gösterdi, oyuncuyu boykot etmeye çağırdı.

Say cheese: Members of the Israeli Air Force met with the funnyman after his two sold out performances

Jerry Seinfeld israel ile ilgili görsel sonucu

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 14:13
  1. İsrail
  2. DÜNYA Haberleri
  • VefaVefa36 dk önce
    İnşallah nazi kamplarını aratacak siyonistlere o mübarek topraklar
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Puigdemont koltuğunu geri alacak
  1. Puigdemont koltuğunu geri alacak
  2. Özgür Özel: Fotoğrafı görünce içim..
  3. Galatasaray, Hagi'nin takımıyla..
  4. Başbakan'la gazeteciler arasında..
  5. ABD Büyükelçiliği'nde bomba alarmı
  6. Kamyonetten düşen panolar dehşet..
  7. Teknosa’ya tüketicilerden iki ödül..
  8. Yasin’den taraftara şampiyonluk sözü
  9. Rus Donanması Ege'de kaza yaptı!
  10. Altay tankında flaş gelişme! Tarih..
  11. İncirlik üssündeki korkunç iddia ile..
  12. Sağlıklı kemikler için gerekli olan 7..
  13. Türkiye, Davos'un pabucunu dama atacak
  14. Nokia’nın yeni sağlık ürünü uykunuzu..
  15. Casper VIA ailesi 2018’e damgasını..
  16. İstanbul'da insani geçim ücreti 2 bin..
  17. Amerika basını yazdı! 'Trump 5 ülkeyi..
  18. Avcılığın sonu hep hüsran olmuştur
  19. Uludağ için müthiş plan: 2019'da..
  20. Ev sahibi hırsızı böyle kovaladı
Sudan'dan flaş Türkiye kararı!
Sudan'dan flaş Türkiye kararı!
İran'dan sonra o ülke ayaklandı
İran'dan sonra o ülke ayaklandı
7 yıl içinde Anadolu’ya yayılacak… Türkiye için korkutan rapor!
7 yıl içinde Anadolu’ya yayılacak… Türkiye için korkutan rapor!
''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
'Türkler için zamanı geldi'
'Türkler için zamanı geldi'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
Fransa'dan küstah 'PKK' hamlesi!
Fransa'dan küstah 'PKK' hamlesi!