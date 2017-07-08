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Ümit Kocasakal kıvırdı! Ben onları kastetmedim...

Ümit Kocasakal,CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı sözde adalet yürüyüşü için kullandığı “Ben Atatürk düşmanlarıyla yürümem” sözüne açıklama getirdi. Kocasakal, 'Söylediklerim, bütünselliğinden kopartılıp, cımbızlanarak ve kasıtlı bir biçimde çarpıtıldı' dedi.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:57
Ümit Kocasakal kıvırdı! Ben onları kastetmedim...

Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması sonrası başlatılansözde adalet yürüyüşü için kullandığı “Ben Atatürk düşmanlarıyla yürümem” ifadesine ilişkin olarak açıklama yaptı.“Sözlerimin arkasındayım” diyen Kocasakal, “Yürümem ve yürümeyeceğim. Ancak bu sözlerimle; bu yürüyüşe gerçekten adalet arayışı düşüncesiyle katılan, yürüyen, Cumhuriyet duyarlılığından zerrece kuşku duymadığım, Atatürk ile sorunu olmayan partilileri veya yurttaşları kastetmiş değilim” ifadesini kullandı.

Söz konusu ifadelerin ‘cımbızlandığını’ savunan Kocasakal, “Söylediklerim, bütünselliğinden kopartılıp, cımbızlanarak ve kasıtlı bir biçimde çarpıtılıp, kastetmediğim anlamlar yüklenerek bir bardak suda fırtına kopartılmakta ve hakkımda bir linç kampanyası yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.

Kocasakal, Tüm bu saldırıları göğüslemeye hazırım. Çünkü kralın çıplak olduğunun açıkça ifade edilmesi, bedeli ne olursa olsun artık bir zorunluluktur. Tek üzüntüm, kimleri kastettiğim çok açık olan bir hususta üzerine alınması gerekenlerin alınmayıp, alınmaması gerekenlerin alınması, Cumhuriyet ve Atatürk duyarlılığına sahip samimi partililerim ve yurttaşlarımın planlı bir çarpıtmayla bu linç girişimine ortak ve alet edilmeye çalışılmasıdır" dedi.

 

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:57
  1. Ümit Kocasakal
  2. Adalet Yürüyüşü
  3. Atatürk
  4. Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal
  5. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  • Hakkı çavdarHakkı çavdar1 sa önce
    Tamda senin,değişmez,iflaholmaz,islaholma görüntünüde tamyansıtan karekterindir,doğruları cımbızkıyarak tersyüz edip pazarllamakdan başka şimdiye kadar neyaptın.allah şerlerinizden korusun.
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Yalniz ataturkculer mi yuruyorki sen sadece onlar yuruyor gibi konusuyon ve oyle anlasilsin diyorsun.. Yok digerlerine karsiysan adalet onlarin hakki degil mi?yok adalet icin yurumuyorlarsa ,ne isi var teror sevicilerle?
  • KözenKözen1 sa önce
    Capi ederi ne ki kaale alıyorsunuz. Hic ilgimi cekmedi bu meymenetsiz. Sozum ona Baro baskani,adalet mahkemede aranir diyemeyecek kadar da meslegine saygısı yok eyymeymenetsiz baro baskani adalet yolda aranacaksa avukatlar ne ise yarar.....
  • İbrahimİbrahim1 sa önce
    Partisinin başındaki adam çarkçıbaşı olunca, yandaşlarıda çarkçı oluyor.Kı-vırın bakalım Allah'ın kıvırcıkları.
  • TamerTamer1 sa önce
    Ulan soylesene acikca sunlari sunlari kastettim diye. Ne kiviriyon.chp hdp dhkpc vs bir arayaa gelmedimi. Daha ne olacak. Kral ciplak siz gorun artik siz ve zihniyetiniz curuyor. Derdiniz adalet degil elinizden ucup giden yargiya tekrar sahip olmaya calisiniyonuz. Ama bitti. O gunler gelmeyecek artik. Derdinizle yasamaya alisin. Benim hayatima mudahale edemiyonuz ya. Kuduruyonuz. Mesele bu.
  • hüs coşhüs coş2 sa önce
    kimleri kasdettiğini açıkca söylemeye utanıyormusun. itham etmeden açıkca söyle.
  • muratmurat2 sa önce
    Akit,İstanbul un eskisi ne yenisine zaman kurulduki? Eski İstanbul barosu başkanı nasıl bir tabirdir ya:)İstanbul barosu eski başkanı yazında Türkçe bildiğinizi düşünelim:)
  • OsmnshnOsmnshn2 sa önce
    DÜM TEK TEK..
  • İBRAHİM İBRAHİM 2 sa önce
    ÇAPI KALİBRESİ 23 SAAT MİŞ KOF VE KOFTİ KIZIL YILDIZ TAKAN NASIL ATATÜRKÇÜ OLUR ??????!!!!!!!!!
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