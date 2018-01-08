Ünlü ismin cenazesinde büyük ayıp! Tabutun arkasına geçip...

Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine iş ve sanat camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazına iş adamı Rahmi Koç, tiyatro sanatçısı Mustafa Alabora, oyuncu Orhan Alkaya, tiyatrocu Rutkay Aziz, CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Akif Hamza Çebi, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtüna'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze törenine gelerek aileye taziyelerini ileten Rahmi Koç," Aydın Boysan'ı çok iyi tanırdım. Arçelik'in fabrikasını da ona yaptırmıştık. Hoş sohbet, keyifli, iyi bir mimar ve iyi bir dosttu. Bildiğiniz gibi içkiyi severdi. Güzel yazı yazardı, onunla beraber olmak insanı gençleştirir, tansiyonunu düşürür ve ömrünü uzatırdı. Allah rahmet eylesin. Allah geri kalanlarına uzun ömürler versin. Çok değerli bir insandı. İlginç anılarımız oldu ancak burada anlatamam, ayıp olur" ifadelerini kullandı. İsmiyle müsemma bir kişiyi kaybettiklerini vurgulayan Mustafa Alabora," Aydın abiyi tanımlamak gerçekten çok zor. Çünkü ciddi bir entelektüel idi. Kendine çok emek vermişti. Eski dille söylersek, ismiyle müsemmaydı. İsmine layık bir insandı. Gerçek bir aydındı. Bazı insanlar hayatını kaybeder, bazı insanları da hayat kaybeder. Aydın ağabeyi hayat kaybetti" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Zamansız ölümler yüzünden acı çektiğini ifade eden Rutkay Aziz," Aydın hocayı tanımak başlı başına bir keyifti. Aydın Boysan'ı yitirmedik. Türkiye, İstanbul Aydın Boysan'ı kaybetti. O öyle bir renkti ki, onun anılarını dinlemek, onunla birlikte olmak başlı başına bir keyifti. Dün Münir hocayı, bugün Aydın Boysan'ı kaybetmenin acısını çekiyoruz. Hepsini çok özleyeceğiz. Işıklar içinde yatsınlar" diye konuştu.

Teşvikiye Camii'ne gelerek cenazeye katılan kimi vatandaşların Aydın Boysan'ın tabutuyla fotoğraf çektirmesi ise dikkat çekti. Kılınan cenaze namazının ardından Boysan'ın cenazesi defnedilmek üzere Ortaköy Mezarlığı'na götürüldü.