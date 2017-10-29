Ünlü isimlere büyük şok, ifadeleri alındı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu kurum ye kuruluşlarıyla vatandaşları milyonlarca lira zarara uğratan yasa dışı bahis sitelerini takibe aldı.

Soruşturmada, vatandaşların milyonlarca lira para kaybetmesine neden olan bahis sitelerinin Twitter, Instagram, Facebook ve YouTube gibi sosyal medya üzerinden reklam verdikleri ve bu reklamlarda ünlü isimleri oynattıkları belirlendi. Siber polisi, yasa dışı bahis sitelerinin reklam filmlerinde "Cicişler" olarak ünlenen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler, sinema oyuncusu Nuri Alço, eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Olivier Nouma ve internet fenomeni olan izzet Salti'nin oynadığını tespit etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla haklarında soruşturma başlatılan isimlerden Nuri Alço, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde, eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma savcılıkta ifade verdi. İzzet Salti ile Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin ise henüz ifade vermedikleri öğrenildi.