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Ünlü isimlerden Afrin sınırında Mehmetçiğe destek

Hatay'a giden ünlü isimler "Mehmetçiğin yanındayız" mesajı verdi.

15 Şubat 2018 Perşembe 11:23
Ünlü isimlerden Afrin sınırında Mehmetçiğe destek

Afrin'de terör örgütü hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı devam ederken sanatçılar da Mehmetçiğe destek için Hatay'a geldi.

TANIDIK İSİMLER VAR

Erhan Yazıcı, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Yavuz Bingöl, Erhan Güleryüz, Mustafa Ceceli'nin de aralarında bulunduğu sanatçılar Hatay'da.

"YAPILAN OPERASYONU MEŞRU GÖRÜYORUM"

Yavuz Bingöl yaptığı açıklamada "Son CIA raporunda PYD'nin PKK'nın Suriye'deki milis gücü olduğu açıkça belirtildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği de oydu. Yapılan operasyonu ben şahsen çok meşru görüyorum" dedi.

"BUNDAN SONRA BİR SÜRÜ SANATÇI GELECEKTİR"

Tamer Karadağlı "Bir tane Türkiye var o da bizim vatanımız. Mehmetçiğin yanında olmak bizim görevimiz. Bundan sora da bir sürü sanatçı gelecektir" diye konuştu.

"ŞEHİTLERİMİZİN ACISINI PAYLAŞMAK İÇİN BURAYA GELDİK"

Volkan Severcan yaptığı açıklamada "Hepimiz elimizden geldiğince buraya geldik. Meslektaşlarımızı temsilen buradayız. Biz Tamer'le askerliğimizi de beraber yapmıştık. Bildiğimiz çok önemli bir şey var ki savaş sadece cephede devam etmiyor. Bizler cephedeki Mehmetçiğimize destek olmak için, şehitlerimizin acısını paylaşmak için buraya geldik" ifadesini kullandı.

"GERÇEĞİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Erhan Güleryüz, "80 milyon tek bir yürek olarak gerçeğin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Mehmetçiğimizin bu bölgeyi toparlayacağına eminiz.Burada Hatay'da Reyhanlı'da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acılarını da paylaşmaya geldik. Sanat ve sanatçının da Mehmetçikle beraber olduğunu söylemek istiyorum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 11:23
  1. Erhan Yazıcı
  2. Tamer Karadağlı
  3. Volkan Severcan
  4. Yavuz Bingöl
  5. Erhan Güleryüz
  6. Mustafa Ceceli
  7. Afrin

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