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Ünlü isimler de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde

Sanat dünyasının ünlü isimleri, 15 TemmuzŞehitler Köprüsü'ndeki anma törenine katıldı.

16 Temmuz 2017 Pazar 00:38
Ünlü isimler de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde

Sanat dünyasının ünlü isimleri, 15 TemmuzŞehitler Köprüsü'ndeki anma törenine katıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yüz binlerce kişinin akın ettiği anma programına ünlü sanatçılar araç konvoyuyla geldi.

Aralarında Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl, Gülben Ergen, Ivana Sert, Hakan Akkaya, Hasan Kaçar, Ali Şan'ın bulunduğu birçok ünlü isim anma programına geldi. Vatandaşlar, ünlü isimlere yoğun ilgi gösterdi.

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 00:38
  1. Ünlü isimler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
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