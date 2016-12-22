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Ünlü isim Arapça konuştuğu için uçaktan atıldı!

YouTube'da 1.6 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni Adam Saleh, annesiyle telefonda Arapça konuştuğu için uçaktan indirildiğini iddia etti. Saleh'in uçağın içinde çekip Twitter'da yayımladığı video, tarihin en çok paylaşılan tweet'lerinden biri oldu.

Ünlü isim Arapça konuştuğu için uçaktan atıldı!
Eklenme: 22 Aralık 2016, 10:35
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New York’ta yaşayan You Tube yıldızı Adam Saleh (22), Delta Havayolları'na ait uçakta annesiyle Arapça konuştuğu için uçuş görevlileri tarafından dışarı çıkarıldığını belirtti.

Saleh, Londra-New York seferini yapan uçaktaki görevlilerinin sergilediği bu davranış sonrasında kişisel sosyal medya hesabından, olayla ilgili üzüntüsünü dile getirdi.

Saleh’in ifadesine göre, Arapça konuştuğunu duyan yolcular bu durumdan rahatsız olarak, uçuş görevlilerini çağırıp şikayette bulundu. Bunun üzerine Saleh ve yanındaki arkadaşı, uçaktan indirildi.

TARİHE GEÇTİ

Saleh'in olaya ilişkin yayımladığı videonun olduğu tweet ise 745 binden fazla retweet, 640 binden fazla da beğeni aldı.

Videoda Saleh'in "Sadece farklı bir lisan konuştuğumuz için dışarı atılıyoruz... Yıl 2016. Delta Havayolları bizi sadece farklı bir lisan konuştuğumuz için bizi çıkarıyor" dediği duyuluyor.

DELTA: İDDİALARI CİDDİYE ALIYORUZ

Olayın ardından bir açıklama yapan Delta Havayolları, Saleh ve arkadaşının, 20 yolcudan gelen şikayet nedeniyle uçaktan dışarı çıkarıldığını belirtti. Şirket buna karşın, olaya ilişkin inceleme başlatıldığını ifade etti.

Delta'nın yayımladığı açıklamada, "Ayrımcılık iddialarını çok ciddiye alıyoruz. Bizim kültürümüz, diğerlerine saygılı davranılmasını gerektirir" denildi.

 
EtiketlerUçakDelta HavayollarıAdam Salehsosyal medya fenomeni
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