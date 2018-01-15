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Ünlü iş adamının katili ortaya çıktı!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dokuz gündür aranan işadamı Ali Özdemir'in (46) cesedi bulundu. Bodrum’daki Gumsal Beach Club’ın işletmeciliğini yapan, ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin de sahibi olan Özdemir, eski ortağı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 20:42
Ünlü iş adamının katili ortaya çıktı!

Bitez mahallesindeki Gumsal Beach Club’ın işletmeciliğini yapan, ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi olan iki çocuk babası Ali Özdemir, 6 Ocak Cumartesi günü sabahı kayboldu. Yakınları, akşam saatlerine kadar kendisine ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Uzun yıllardır Bodrum iş hayatının içerisinde olan Özdemir'i bulmak için polis ve jandarmanın başlattığı arama çalışmalarına AKUT ekipleri de katıldı. Çalışmalar sırasında Özdemir'in aracı, Konacık mahallesinde yol kenarında park edilmiş halde bulundu.

ESKİ ORTAĞI İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Özdemir’in ortadan kaybolmasının ardından 12 Ocak’ta eski ortağı kafeterya işletmecisi Mustafa Ö. tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu.

BAŞINDAN, SIRTINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ

Kafeterya işletmecisi Mustafa Ö. bu sabah savcılığa giderek cinayeti itiraf etti. Özdemir'in cesedi Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. Özdemir’in başından, sırtından ve göğsünden ateşli silahla vurulduğu tespit edildi. Özdemir’in cesedi, Cumhuriyet savcısı ve polisin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KENDİSİ TESLİM OLMUŞ

Ali Özdemir’in öldürülmesiyle ilgili savcılık tarafından açıklama yapıldı. Katil zanlısı kafeterya işletmecisi Mustafa Ö.’nün bu sabah Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek, eski ortağı Özdemir’i öldürdüğünü itiraf ettiği ortaya çıktı. Zanlının itirafından sonra olay yerine giderek, cesedi sakladığı yeri gösterdiği öğrenildi.

Mustafa Ö.’nün cinayette kullanılan tabancayı ise Bitez Mahallesi’nde denize attığını söylediği, silahın bulunması için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü su altı dalış ekibinin arama çalışması başlattığı belirtildi.

KAYINPEDERİ VE EŞİ DE GÖZALTINDA

Mustafa Ö.’nün olaydan sonra kendisine yardımcı olduğunu iddia ettiği kayınpederi Avni S. ile eşi Tuğba Ö.’nin de Köyceğiz’de gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca olayla ilgili 4 kişinin de ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

İHANETLE SUÇLADI...

Katil zanlısı Mustafa Ö.’nün ifadesinde, eski ortağı Ali Özdemir ile birlikte aynı evde yaşadıklarını, eşiyle ilişkisi olabileceğini asla aklından geçirmediğini belirterek, iki hafta önce eşi ile ile eski ortağını aynı yatakta görünce beyninden vurulmuşa döndüğünü, ancak gördüğünü onlara söylemediğini ve gururuna yediremediği için de cinayeti işlediğini iddia ettiği öğrenildi.

Şüpheli, olaydan bir gün önce akşam evde doğum günü partisi yaptıklarını, ardından cumartesi günü sabahı Özdemir’i yürüyüş yapmak için ormana götürdükten sonra öldürdüğünü söyledi. Mustafa Ö. "Bir süredir eşim ve Ali Özdemir hakkında dedikodular duyuyordum ancak inanmıyordum. Hem eşime güveniyordum hem de arkadaşıma. Ancak kendilerini bir gün aynı odada görünce şoke oldum, artık dayanamaz hale geldim. Kandırılmak beynimi kemiriyordu ve bu suçu işledim. Vicdan azabı çektiğim için de intihar edip ölmeyi denedim ancak başaramadım" iddiasında bulundu.

Şüpheliler Mustafa Ö., kayınpederi Avni S. ve eşi Tuğba Ö.’nün gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

YAKINLARI HASTANEYE KOŞTU

Herkesi şaşkına çeviren kayıp olayının ardından çıkan cinayet ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma devam ediyor. Özdemir'in cesedinin bulunduğunu öğrenen yakınları hastaneye koştu. Özdemir'in yakınları, hastanede gözyaşlarını tutamadı.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 20:42
  1. Gumsal Beach Club
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