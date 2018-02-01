Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!

Olay Brezilya’daki haber siteleri ve forumlarda da paylaşıldı.

Brezilya’daki haber sitelerinin geçtiği bilgiye göre, durumu Burger King yetkililerine bildiren Edmango Silva tatmin edici yanıtı alamayınca kayıt etmiş olduğu 15 saniyelik görüntüleri insanlarla paylaştı.

Video kısa sürede yayıldı. Burger King’in içinde kurtçuk çıkan hamburger videosunu yüz binlerce insan izlerken, geçen yıl da Mcdonalds'ın Tayland'daki bir şubesinde müşteriye verilen kahvenin içinde hamamböceği bacakları olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun ardından Mcdonalds özür dilemişti.