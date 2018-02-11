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Ünlü hakemlere FETÖ incelemesi…

Trabzonspor’un eski Başkanı Hacıosmanoğlu’nun suç duyurusu üzerine eski MHK Başkanı ve Süper Lig hakemlerinin de bulunduğu 20 kişiyi mercek altına alındı.

11 Şubat 2018 Pazar 01:59
Ünlü hakemlere FETÖ incelemesi…

Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu iki sene önce İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na suç duyurusunda bulundu. Futboldaki FETÖ bağlantısına dikkat çeken Hacıosmanoğlu, verdiği isimler hakkında soruşturma başlatılmasını ve araştırma yapılmasını talep etti. Şikayet dilekçesine ilişkin hazırlanan dosya yetkisizlik kararı ile İstanbul Savcılığı'na gönderildi.

SAVCILIKTAN EMNİYETE TALİMAT

Dosya, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı’nın önüne geldi. Savcılık tarafından Organize Şube Müdürlüğü’ne verilen talimatla şikayet dilekçesinde ismi geçenlerle ilgili Bylock kullanıp kullanmadıkları, Bankasya’da paralaranın bulunup bulunmadığı, FETÖ ile bağlarının bulunup bulunmadığının araştırılması talimatı verildi.

HÜKÜMETİ DEVİRME SUÇLAMASI

Hacıosmanoğlu dilekçesinde verdiği isimlerin “Türkiye hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, FETÖ terör örgütüne üye olmak, tehdit, şantaj, toplumda infial yaratacak eylem ve hareketlerde bulunmak suçlarından cezalandırılmalarını talep etmişti.

İŞTE O İSİMLER

Hacıosmanoğlu’nun iki yıl önce savcılığa sunduğu dilekçede, şüpheli olarak verdiği isimler ise şöyle: MHK eski başkanı Kuddusi Müftüoğlu, Disiplin Kurulu eski başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu, hakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Deniz Ateş Bitnel, Deniz Çoban, Serkan Ergün, Süleyman Abay, Mustafa Dönmez, Gökhan Ongaç, Eser Birinci, İlker Meral, Edem İrel, Çağatay Şahan, Adil Sinem, Cevdet Kömürcüoğlu, Bahattin Şimşek, Kutluhan Bilgiç, Emre Altun.

 

Kaynak: Akşam Gazetesi

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 01:59
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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