Ünlü futbolcu resmen isyan etti! Bu fotoğrafla cevap verdi
Milanlı futbolcu Nikola Kalinic, 'sakat olduğunu bahane ederek eski takımı Fiorentina'ya karşı forma giymek istemedi' iddialarına sert çıktı.31 Aralık 2017 Pazar 16:00
İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Nikola Kalinic hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından isyan etti.
Fiorentina'yla karşı karşıya gelen Milano temsilcisinde Kalinic'in, sakatlığını bahane ederek eski takımına karşı oynamadığı iddia edilmişti.
Hırvat futbolcu bazı kesimin bu iddiasına sinirlenerek Instagram hesabından ayağının son halini paylaştı.