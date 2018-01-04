Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ünlü futbolcu Podolski dönerci oldu

Galatasaray formasını iki sezon giyen Lukas Podolski, dönerci oldu.

04 Ocak 2018 Perşembe 10:01
Ünlü futbolcu Podolski dönerci oldu

Sezon başında Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer olan Alman yıldız, ilk olarak ünlü Almanspor giyim markası Strassen Kicker'le ortak olmuştu. Geçtiğimiz günlerde de Ice Cream United'la dondurma sektörüne giren Podolski'nin son hamlesi ise Türk lezzeti dönere yatırım yapmak oldu. Türkiye yıllarında pek çok kez dönerciye gidip fotoğraf çektiren yıldız futbolcu, Köln'de çok sık uğradığı Mangal Döner ile ortaklaşa şube açma kararı aldı.  Lukas Podolski'nin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek açılışa birçok önemli futbolcuyu da çağırdığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 10:01
  1. galatasaray
  2. podolski
  3. süper lig
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!
    1. Merkez Bankası'ndan enflasyon..
    2. Türkiye'den yeni Katar hamlesi!
    3. Galatasaraylı yıldız İstanbul'dan..
    4. Almanya'dan Amerika'ya 'silah' tepkisi!
    5. Katliam yapacakmış... Herşey ortaya..
    6. KHK ile kapatılan 7 sendikaya operasyon
    7. Mersin'de öğrenci servisi tarlaya..
    8. Mahalleli kaçarak son anda kurtuldu
    9. Araç sahipleri dikkat! Sınırlama geliyor
    10. 2018, fuar yılı olacak
    11. Kartel medyasından Diyanet'e linç..
    12. TSK’nın gıda temininde yeni dönem
    13. Dün böyle yakalanmıştı! Katliam..
    14. TFF'den Terim'e veto
    15. Benyamin Netanyahu'dan İran'a kötü haber
    16. Kanada'dan İran açıklaması
    17. Adana'da İstinat duvarı 4 aracın..
    18. Selahattin Demirtaş eşbaşkanlığı..
    19. Gramaj oyununa dikkat! ‘Ekmeğinizi..
    20. Moody's'ten petrol açıklaması
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Putin’in koltuğuna aday
    Putin’in koltuğuna aday
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Türkiye'den İran'daki 'bozkurtlara' mesaj!
    Türkiye'den İran'daki 'bozkurtlara' mesaj!
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha